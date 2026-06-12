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Вода на Марсе: новая гипотеза о том, куда делись марсианские моря
Да, на Марсе есть вода. Хотя поверхность планеты сегодня кажется сухой пустыней с красной пылью, научные данные убедительно доказывают ее присутствие.
Давняя тайна — как Марс потерял воду, которая находилась на поверхности миллиарды лет назад. Ученые считают, что сейчас они наконец-то нашли ответ.
Об этом пишет BBC.
По мнению ученых, в прошлом на Марсе было достаточно воды для того, чтобы покрыть его поверхность океаном глубиной 100 метров.
Два независимых исследования дали неожиданный ответ: и вода, и углерод атмосферы до сих пор на Марсе, спрятаны глубоко под поверхностью. Это открытие меняет представление о планете и открывает новые перспективы для будущих миссий.
То, что когда-то Марс был мокрым — установленный факт. Марсоходы Spirit и Opportunity еще в начале 2000-х обнаружили осадочные породы и минералы, образующиеся только в присутствии жидкой воды. Миссия Pathfinder в 1997 году приземлилась посреди поля с валунами, которое, похоже, сформировалось в результате древнего наводнения.
Вода на Марсе становится ключом к пониманию прошлого, поиску жизни и планам колонизации. Она прячется в полярных льдах, проникает в атмосферу тонким паром и пульсирует в глубинах, напоминая, что Красная планета никогда не была полностью мертвой.
Напомним, странный, похожий на чешую каменный узор был обнаружен марсоходом Curiosity. Ученые NASA пытаются понять его происхождение и дают объяснения.