ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Вода на Марсе: новая гипотеза о том, куда делись марсианские моря

Да, на Марсе есть вода. Хотя поверхность планеты сегодня кажется сухой пустыней с красной пылью, научные данные убедительно доказывают ее присутствие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Марс

Марс / © Associated Press

Давняя тайна — как Марс потерял воду, которая находилась на поверхности миллиарды лет назад. Ученые считают, что сейчас они наконец-то нашли ответ.

Об этом пишет BBC.

По мнению ученых, в прошлом на Марсе было достаточно воды для того, чтобы покрыть его поверхность океаном глубиной 100 метров.

Два независимых исследования дали неожиданный ответ: и вода, и углерод атмосферы до сих пор на Марсе, спрятаны глубоко под поверхностью. Это открытие меняет представление о планете и открывает новые перспективы для будущих миссий.

То, что когда-то Марс был мокрым — установленный факт. Марсоходы Spirit и Opportunity еще в начале 2000-х обнаружили осадочные породы и минералы, образующиеся только в присутствии жидкой воды. Миссия Pathfinder в 1997 году приземлилась посреди поля с валунами, которое, похоже, сформировалось в результате древнего наводнения.

Вода на Марсе становится ключом к пониманию прошлого, поиску жизни и планам колонизации. Она прячется в полярных льдах, проникает в атмосферу тонким паром и пульсирует в глубинах, напоминая, что Красная планета никогда не была полностью мертвой.

Напомним, странный, похожий на чешую каменный узор был обнаружен марсоходом Curiosity. Ученые NASA пытаются понять его происхождение и дают объяснения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie