Вокруг Солнца есть 59 планет, которые потенциально пригодны для жизни человека

Ученые рассказали о планетах, на которых в будущем смогут жить люди.

Ухудшение климатических и экологических условий на планете Земля все чаще подталкивает людей к размышлению о жизни на других планетах. Так, испанские учёные обнаружили 59 потенциально пригодных для человечества планет вокруг Солнечной системы.

Об этом пишет издание GQ.

Когда речь идет о жизни на других планетах, чаще всего приходит на ум Марс или Луна. Однако следует помнить об отсутствии там воды и экстремальных температурах.

Однако недавнее открытие ученых из Испании может изменить перспективы. Они обнаружили 59 похожих на пригодные для жизни планет вокруг Солнечной системы.

По словам исследователей, у этих планет достаточно характеристик, чтобы считаться потенциально пригодными для жизни. Например, есть запас воды, твердая почва или приемлемая для человека температура.

Фото/Монреальский университет

Не все из этих планет обладают необходимыми характеристиками для обитания человека, поэтому достичь таких целей, наверное, можно будет в будущем.

Как рассказала ученые, четыре скалистые планеты с твердой поверхностью, похожие на нашу, расположены на идеальном расстоянии от своей звезды – не слишком далеко, чтобы замерзнуть, и не слишком близко, чтобы сгореть.

Еще две планеты находятся в списке миров с самым высоким индексом подобия Земли. И еще две – недавно открытые, вращаются вокруг звезды GJ 1002 на расстоянии менее 16 световых лет.

"Пока мы можем лишь вычислить массу и температуру, исходя из расстояния этих миров от их звезды, но для серьезного рассмотрения нового мира не хватает деталей и данных. Поэтому лучшее, что мы можем делать в настоящее время – это заботиться о планете, которую уже имеем", — подчеркнули учёные.

Напомним, во французском винограднике обнаружили 200-метровый метеоритный кратер.

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