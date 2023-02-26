Вокруг Солнца есть 59 планет, которые потенциально пригодны для жизни человека

Ученые рассказали о планетах, на которых в будущем смогут жить люди.
Ухудшение климатических и экологических условий на планете Земля все чаще подталкивает людей к размышлению о жизни на других планетах. Так, испанские учёные обнаружили 59 потенциально пригодных для человечества планет вокруг Солнечной системы.
Об этом пишет издание GQ.
Когда речь идет о жизни на других планетах, чаще всего приходит на ум Марс или Луна. Однако следует помнить об отсутствии там воды и экстремальных температурах.
Однако недавнее открытие ученых из Испании может изменить перспективы. Они обнаружили 59 похожих на пригодные для жизни планет вокруг Солнечной системы.
По словам исследователей, у этих планет достаточно характеристик, чтобы считаться потенциально пригодными для жизни. Например, есть запас воды, твердая почва или приемлемая для человека температура.
Не все из этих планет обладают необходимыми характеристиками для обитания человека, поэтому достичь таких целей, наверное, можно будет в будущем.
Как рассказала ученые, четыре скалистые планеты с твердой поверхностью, похожие на нашу, расположены на идеальном расстоянии от своей звезды – не слишком далеко, чтобы замерзнуть, и не слишком близко, чтобы сгореть.
Еще две планеты находятся в списке миров с самым высоким индексом подобия Земли. И еще две – недавно открытые, вращаются вокруг звезды GJ 1002 на расстоянии менее 16 световых лет.
"Пока мы можем лишь вычислить массу и температуру, исходя из расстояния этих миров от их звезды, но для серьезного рассмотрения нового мира не хватает деталей и данных. Поэтому лучшее, что мы можем делать в настоящее время – это заботиться о планете, которую уже имеем", — подчеркнули учёные.
Напомним, во французском винограднике обнаружили 200-метровый метеоритный кратер.
Читайте также:
- На планете новая болезнь: что такое синдром VEXAS, какие симптомы и кто в группе риска
- Ученые раскрыли еще один секрет жуткой мумии русалки
- Струнный инструмент, которому 2000 лет, найден во Вьетнаме: из чего он изготовлен