Волчья Суперлуна — невероятные фото редкого явления
Первые дни 2026 года подарили настоящее космическое шоу.
В ночь на 4 января 2026 года человечество наблюдало уникальное явление: чрезвычайно яркая Суперлуна, известная как Волчья.
Название это довольно древнее и происходит от коренных народов Америки и ранних европейских поселенцев. Именно в разгар зимы, когда ночи самые длинные, а морозы самые крепкие, голодный вой волков слышался громче. Поэтому спутник, светивший им в эти холодные ночи, получил соответствующее имя.
Следующее после Волчьей, Снежное полнолуние, ожидает нас уже 1 февраля. Весну встречаем с Червивой Луной 3 марта и Розовой — 1 апреля.