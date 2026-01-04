ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Волчья Суперлуна — невероятные фото редкого явления

Первые дни 2026 года подарили настоящее космическое шоу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Немного устрашающее название – Волчья Луна – на самом деле не несет никакого тайного смысла

Немного устрашающее название — Волчья Луна — на самом деле не несет никакого тайного смысла / © Getty Images

В ночь на 4 января 2026 года человечество наблюдало уникальное явление: чрезвычайно яркая Суперлуна, известная как Волчья.

Название это довольно древнее и происходит от коренных народов Америки и ранних европейских поселенцев. Именно в разгар зимы, когда ночи самые длинные, а морозы самые крепкие, голодный вой волков слышался громче. Поэтому спутник, светивший им в эти холодные ночи, получил соответствующее имя.

Следующее после Волчьей, Снежное полнолуние, ожидает нас уже 1 февраля. Весну встречаем с Червивой Луной 3 марта и Розовой — 1 апреля.

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Associated Press

Волчья Луна / © Getty Images

Волчья Луна / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie