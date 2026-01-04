Немного устрашающее название — Волчья Луна — на самом деле не несет никакого тайного смысла / © Getty Images

В ночь на 4 января 2026 года человечество наблюдало уникальное явление: чрезвычайно яркая Суперлуна, известная как Волчья.

Название это довольно древнее и происходит от коренных народов Америки и ранних европейских поселенцев. Именно в разгар зимы, когда ночи самые длинные, а морозы самые крепкие, голодный вой волков слышался громче. Поэтому спутник, светивший им в эти холодные ночи, получил соответствующее имя.

Следующее после Волчьей, Снежное полнолуние, ожидает нас уже 1 февраля. Весну встречаем с Червивой Луной 3 марта и Розовой — 1 апреля.

Волчья Луна / © Associated Press

