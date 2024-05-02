Волны до 24 метров посреди океана: метеорологи зафиксировали загадочную аномалию возле Антарктиды

Система картографии погоды в режиме реального времени второй раз за месяц зафиксировала большую волновую аномалию между Антарктидой и южной Африкой. Странное явление спровоцировало ажиотаж в социальных сетях и появление нескольких конспирологических теорий.

Об этом пишет Newsweek.

Впервые огромные волны на ограниченном участке посреди океана 10 апреля зафиксировало метеорологическое приложение Ventusky, которое принадлежит чешской компании InMeteo. После этого "аналитики на диване" из числа пользователей соцсетей предположили, что необычная морская активность могла возникнуть из-за прилета инопланетян. Также высказывались и другие конспирологические теории, доказательства которых найти невозможно.

После этого представитель Ventusky Дэвид Прантл сообщил, что загадочное пятно на погодных картах возникло из-за "ошибки модели данных", полученных в реальном времени от Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Спустя две недели, 25 апреля в 8 часов утра по восточному времени, на картах появилась еще одна похожая волновая аномалия примерно в том же месте, которая выглядела еще более странной. Согласно картам, волны в этом районе достигали высоты более 24 метров.

Аномалия фиксировалась в течение следующих 24 часов. Она продвигалась на север и постепенно рассеивалась, меняя форму. В самом начале область аномалии была треугольной, а затем приобрела форму полумесяца, из центра которого расходились волны. Первая же аномалия все время сохраняла сплошную круглую форму.

Однако в Ventusky снова заявили, что произошла такая же "ошибка модели" данных, полученных от Национальной метеорологической службы Германии, и что проблема уже решается.

Дэвид Прантл заверил, что альтернативная карта показывает, что "аномалий нет и в этой области все в порядке".

Несмотря на объяснения Ventusky, пользователи соцсетей уверены, что странное явление все же было на самом деле. Один из них предположил, что это был "энергетический импульс или оружие частотного типа".

Другой написал, что странное явление могло быть вызвано чем-то, что "упало и взорвалось под водой".

The Antarctic anomaly has returned pic.twitter.com/Lc1HtN1M09 — Jay Anderson - Project Unity (@TheProjectUnity) April 27, 2024

Напомним, метеорологи призвали мир готовиться к экстремальной жаре. Ожидается, что ночью минимальная температура достигнет новых максимумов, что более опасно для людей, чем дневная жара.

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