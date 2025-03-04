Восход Солнца на Луне: космический аппарат сделал уникальный снимок

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace зафиксировал впечатляющий восход Солнца на Луне, ознаменовав начало своей работы.

Об этом сообщила Firefly Aerospace в соцсети X.

"Просыпайся и сияй! Посадочный модуль Firefly Blue Ghost зафиксировал свой первый восход Солнца на Луне, ознаменовав начало лунного дня и работы на поверхности в своем новом доме", — говорится в сообщении.

Аппарат успешно сел на поверхность спутника 2 марта вблизи Mons Latreille в бассейне Mare Crisium. Он уже начал исследования: сделал детальные снимки местности и Земли, а также активировал научные приборы NASA. Некоторое оборудование будет работать до наступления лунной ночи, когда модуль потеряет энергопитание.

Blue Ghost будет изучать состав и геологию Луны, космическую погоду, а также испытает технологию бурения. Его камера зафиксирует, как лунная пыль вздымается в лучах заката Солнца.

Напомним, астрономы зафиксировали редкое космическое явление в галактике, похожей на Млечный Путь.

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