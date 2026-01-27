Воспоминаниям нельзя доверять: ученые поставили под сомнение реальность памяти

Фото / © iStock

Ученые предполагают, что наша память может быть иллюзией. Вместо реального прошлого воспоминания якобы возникают из-за случайных флуктуаций во Вселенной. Но сами ученые уверяют: это больше философская спекуляция, чем реальная угроза.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Можем ли мы доверять своим воспоминаниям

Мы считаем собственные воспоминания самыми надежными. Будь то детские воспоминания или знание того, что мы ели на завтрак, — память кажется определенным ориентиром в мире. Но группа физиков утверждает: даже это может быть обманом.

По их теории, наши воспоминания возникают не из-за реальных событий прошлого, а из-за случайных колебаний материи и энергии. То есть все, что мы помним, может не иметь никакой связи с реальностью — как наши сны или фантазии.

Гипотеза «мозга Больцмана»

Эту идею называют гипотезой «мозга Больцмана», в честь австрийского физика Людвига Больцмана. Она гласит: вероятнее всего, что мозг человека вместе со всеми воспоминаниями, мыслями и ощущениями может спонтанно возникнуть из хаоса именно в этот момент.

На первый взгляд это звучит странно. Но ученые говорят, что такая возможность следует из основных законов физики. В статье для журнала Entropy они признают: пока нет строгого аргумента, который окончательно опровергает существование «мозга Больцмана».

Как это работает

Если Вселенная существует достаточно долго, случайные комбинации частиц могут создать любую структуру. Среди них — и точное состояние нашего мозга со всеми воспоминаниями, верованиями и желаниями.

Теоретический физик Карло Ровелли объясняет: в далеком будущем Вселенная может стать однородным «горячим супом», где случайные флуктуации создают структуры. Мозг, похожий на наш, может появиться на мгновение и снова раствориться в хаосе. В бесконечном времени это произойдет неоднократно, и возникает вопрос: а не являемся ли мы одним из таких «мозгов Больцмана» прямо сейчас?

Стоит ли волноваться

Интуитивно кажется, что это невероятно маловероятно. Но с точки зрения физики, по некоторым законам, быть случайной флуктуацией гораздо вероятнее, чем иметь реальное прошлое.

Проблема связана со вторым законом термодинамики, который гласит, что беспорядок в системе со временем растет. Чтобы современная физика работала, этот закон должен быть симметричным относительно времени. То есть мир с высокой вероятностью был более хаотичным как в прошлом, так и в будущем.

Профессор Дэвид Волперт объясняет: вероятнее всего, что мы находимся в особой точке эволюции энтропии Вселенной — и можем быть «мозгом Больцмана». Это означает, что наши воспоминания потенциально могут быть фальшивыми.

Соавтор Джордан Шарнгорст говорит: мы не можем доказать, что мы не «мозги Больцмана», но и нет никаких оснований думать, что мы ими являемся. Это больше философская игра, чем научный факт, подобная гипотезе о симуляции.

Ученые подчеркивают: единственный способ убедиться, что наши воспоминания настоящие, — доверять теории Большого взрыва. Если Вселенная имела конкретное начало с определенным уровнем хаоса, мы можем ориентироваться во времени и понять, что не является случайной флуктуацией.

Карло Ровелли подытоживает: благодаря знаниям о Большом взрыве мы можем быть уверены — мы не «мозги Больцмана», и наши воспоминания, вероятнее всего, отражают реальность.

