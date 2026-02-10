Восстание машин в операционной: ИИ покалечил десятки пациентов

Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

Амбициозный скачок вперед корпорации Johnson & Johnson закончился судебными исками от пациентов, получивших тяжелые травмы во время ИИ-операций. Десятки людей заявляют об инсультах и повреждениях основания черепа из-за ошибок системы TruDi.

Об этом пишет Reuters.

В Соединенных Штатах Америки пациенты обратились в суд с исками против разработчика медицинского инструмента, использующего искусственный интеллект. Истцы утверждают, что во время хирургических вмешательств с применением этой технологии получили тяжелые травмы, в том числе инсульты.

Реклама

Что известно о медицинском устройстве с ИИ?

Компания Acclarent, являющаяся подразделением корпорации Johnson&Johnson, в 2021 году объявила о «значительном прорыве», интегрировав ИИ в медицинское устройство для лечения хронического синусита — воспаления придаточных пазух носа.

За почти три года использования устройства на рынке США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) получило неподтвержденные сообщения по меньшей мере о 100 случаях неисправностей и побочных эффектов, связанных с системой TruDi.

Согласно отчетам регулятора, большинство инцидентов якобы возникло из-за введения врачей в заблуждение относительно точного расположения хирургических инструментов в теле пациентов.

На что жаловались пациенты?

В результате в одном из случаев у больного произошла утечка спинномозговой жидкости через нос, а в другом хирург случайно повредил основание черепа. Еще по меньшей мере в двух ситуациях пациенты, по сообщениям, перенесли инсульт из-за повреждения крупной артерии.

Реклама

В то же время в FDA отмечают, что подобные отчеты могут быть неполными и не предназначены для установления причин медицинских инцидентов, поэтому роль искусственного интеллекта в каждом случае остается невыясненной.

Несмотря на это, две пациентки, пережившие инсульт, подали судебные иски против производителя технологии.

Разрыв сонной артерии и удаление части черепа

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года во время операции у Донны Фернигаф, вероятно, разорвалась сонная артерия. По словам истица, кровотечение было настолько сильным, что кровь разбрызгивалась по операционной и даже попала на представителя компании Acclarent, который присутствовал во время вмешательства. В тот же день женщина якобы перенесла инсульт.

В другом иске речь идет об Эрин Ральф — матери четырех детей, которая после аналогичной операции провела пять дней в реанимации. Врачи были вынуждены удалить часть ее черепа, чтобы уменьшить давление из-за отека мозга.

Реклама

В компании Integra LifeSciences, которая приобрела эту технологию в 2024 году, заявили, что отчеты FDA «лишь указывают на факт использования системы TruDi в операционной, где произошел инцидент». Там также отметили, что пока нет убедительных доказательств прямой причинно-следственной связи между работой системы и полученными пациентами травмами.

Другие сомнительные медустройства с ИИ

Заметим, что TruDi — не единственное медицинское устройство с элементами искусственного интеллекта, эффективность которого вызывает вопросы. FDA сообщает о десятках подобных случаев с другими ИИ-решениями. Среди них — кардиомонитор, который, по сообщениям, не зафиксировал опасные нарушения сердечного ритма, а также ультразвуковой аппарат, который неправильно определял части тела плода.

По результатам исследований, 60 медицинских устройств с использованием ИИ были связаны со 182 отзывами продукции, одобренной FDA. При этом 43% таких случаев произошли менее чем через год после получения разрешения на использование.

К слову, ранее хирургический робот SRT-H, разработанный учеными из Стэнфорда, Колумбии и Университета Джонса Хопкинса, впервые полностью автономно провел удаление желчного пузыря на свиньях со 100% точностью. Используя двухуровневую архитектуру ИИ и обучение на 16 тыс. примеров, система самостоятельно выполнила все 17 этапов операции, включая разрезы и клипирование. В отличие от системы da Vinci, SRT-H работает с уровнем автономности IV: он медленнее человека, но его движения более точные и лишены рывков.