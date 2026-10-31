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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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258
Время на прочтение
2 мин

Вот для чего нужен этот странный цилиндр на зарядном кабеле: вы удивитесь, насколько он важен

Небольшой пластиковый цилиндр на кабелях для ноутбуков и мониторов выполняет важную функцию, защищая технику от незаметных, но вредных электромагнитных помех.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Зачем на зарядных кабелях устанавливают пластиковый цилиндр / Источник: CHIP

Зачем на зарядных кабелях устанавливают пластиковый цилиндр / Источник: CHIP / © скриншот с видео

Небольшой пластиковый цилиндр, который часто можно увидеть на зарядных кабелях для ноутбуков, мониторов и другой электроники, играет чрезвычайно важную роль в работе техники. Несмотря на свой незаметный вид, этот элемент защищает устройства от сбоев и посторонних сигналов.

По данным специалистов компании RS Components, внутри пластикового утолщения находится ферритовый сердечник. Его основная задача заключается в подавлении высокочастотных электрических помех, возникающих при работе современной техники.

Во время эксплуатации электронные приборы генерируют электромагнитные колебания. Обычный кабель без защиты может действовать как своеобразная антенна и передавать эти нежелательные высокочастотные сигналы дальше. Ферритовый сердечник создает дополнительное сопротивление именно для таких помех, эффективно гася их.

Производители устанавливают подобные фильтры на силовые шнуры, USB, HDMI и другие соединительные кабели. При этом устройство работает исключительно с помехами и никак не влияет на подачу основного питания или передачу данных.

Пластиковый цилиндр на кабеле / Источник: CHIP / © скриншот с видео

Пластиковый цилиндр на кабеле / Источник: CHIP / © скриншот с видео

В то же время далеко не все кабели имеют подобный цилиндр. Необходимость в нём зависит от конструкции конкретного провода и требований к его электромагнитной совместимости. В отдельных случаях разработчики применяют другие методы защиты, такие как внутреннее экранирование или оптимизированное расположение проводников.

Отметим, что современные зарядные устройства, как правило, безопасны, нопостоянно держать их в розетке без необходимости не стоит: даже без подключенного гаджета адаптер потребляет небольшое количество электроэнергии в режиме ожидания, а несколько таких устройств в доме могут дать более заметный суммарный эффект. Особую осторожность следует проявлять в отношении дешевых адаптеров неизвестного происхождения и поврежденных кабелей — их нужно регулярно осматривать и заменять при появлении трещин, перегрева, запаха гари или посторонних звуков.

Кроме того, большинство людей считают портативную зарядку простым аксессуаром. Однаконеправильная зарядка незаметно ухудшает её ёмкость и сокращает срок службы — специалисты Anker рекомендуют проверять кабели, температуру и порт «IN».

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