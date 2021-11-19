"ВОЗ ошиблась": американский ученый назвал самого первого в мире пациента с коронавирусом

"ВОЗ ошиблась": американский ученый назвал самого первого в мире пациента с коронавирусом

Версия ученого расходится с официальными данными ВОЗ.

Первым известным случаем заболевания COVID-19 была продавщица морепродуктов на рынке в Ухане, а не бухгалтер, живший в нескольких километрах от этого места, утверждается в новом отчете американских исследователей.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новый отчет, а также результаты опубликованы в журнале Science.

Также читайте Коктейль из антител AstraZeneca защищает от коронавируса на 83%: исследование

Доктор Майкл Уоробей, глава отдела экологии и эволюционной биологии Аризонского Университета, говорит, что ВОЗ неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. По его данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

Ранее сообщалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчином, который жил в десятках километров от рынка. Он впервые сообщил о плохом самочувствии 8 декабря, но симптомы COVID-19 у него продолжались до 16 декабря.

Ученый считает, что ВОЗ ошиблась, поскольку недомогание мужчина мог почувствовать из-за зубной боли.

"Я уверен, что "случай 8 декабря" широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, первоначально склонявшегося к лабораторной версии происхождения вируса", — написал ученый в Twitter.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ВОЗ предупредила о "тяжелой зиме" в Европе на фоне увеличения COVID-смертности в регионе.

Читайте также: