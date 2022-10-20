ВОЗ предупреждает: к 2030 году человечеству грозит всплеск хронических заболеваний

К 2030 году прогнозируется около 500 млн новых случаев хронических болезней.

В ВОЗ заявили, что к 2030 году резко возрастет уровень различных хронических заболеваний, в частности, болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что через 8 лет зарегистрируют 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире. Эти тяжелые последствия для человечества связаны с отсутствием достаточной физической активности у людей.

Об этом пишет Gizmodo.

Расчеты ученых показывают, что если уровень физической активности людей останется на том же уровне, что и сейчас, то уже через 8 лет это повлечет за собой сильное давление на системы здравоохранения разных стран. Это связано с увеличением количества хронических заболеваний.

Недостаток физической активности может привести к тому, что во всем мире появится 500 млн новых случаев появления болезней сердца, инсультов, диабета 2 типа, гипертонии, некоторых видов рака, деменции и депрессии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреис считает, что большинству стран мира нужно срочно принять необходимые меры, которые бы стимулировали население проявлять большую физическую активность.

"Преимущества таких действий не только для физического и психического здоровья людей, но и для окружающей среды и экономики просто невозможно переоценить", — отметил Тедрос Адхан Гебреис.

Сколько нужно заниматься спортом

Физическая активность зависит от действий каждого человека. Однако ВОЗ рекомендует корректировать их частоту в зависимости от возраста:

Детям младшего возраста следует заниматься разными видами физической активности любой интенсивности не менее 30 минут в день, а в возрасте 3-4 лет, по меньшей мере, час следует выделять на упражнения умеренной и высокой интенсивности.

Дети и подростки 5–17 лет должны ежедневно не менее 60 минут заниматься физической активностью умеренной и высокой интенсивности. А трижды в неделю включать упражнения на развитие скелетно-мышечных тканей.

Люди старше 18 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю для занятий средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю для занятий высокой интенсивности. Для укрепления здоровья рекомендуется увеличить продолжительность упражнений до 300 минут в неделю. Для поддержания и укрепления скелетно-мышечной системы следует, по крайней мере, дважды в неделю выполнять силовые упражнения, задействующие основные группы мышц.

Пожилым людям с ограниченной мобильностью следует, по меньшей мере, трижды в неделю выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис сообщил, что в этом году в мире растет заболеваемость холерой.

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