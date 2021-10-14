ВОЗ собрала группу ученых для изучения новых опасных патогенов и предотвращения пандемий в будущем

ВОЗ собрала группу ученых для изучения новых опасных патогенов и предотвращения пандемий в будущем

Появление новых вирусов - это естественный природный процесс.

Всемирная организация здравоохранения представила группу из 26 ученых, которые будут изучать потенциально опасные новые патогены, а также работать над предотвращением пандемий в будущем, еще они будут изучать коронавирус.

Об этом пишет сайт ВОЗ.

"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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По его словам, появление новых вирусов - это естественный природный процесс, и коронавирус не будет последним. Из-за этого исследование источников возникновения новых патогенов необходимо для предотвращения в будущем вспышек инфекций.

К слову, Moderna отказалась делиться рецептом своей вакцины от COVID-19 с миром по просьбе ВОЗ. Компания планирует расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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