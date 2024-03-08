Возле Чернобыля найдены стойкие к радиации черви: они могут помочь людям (фото)

Их ДНК не была повреждена хронической радиацией.
Ученые обнаружили вблизи Чернобыля червей, которые могут противостоять радиации.
Об этом пишет Mirror.
Спустя почти четыре десятилетия после катастрофы на атомной электростанции новое исследование, проведенное исследователями из Нью-Йоркского университета (NYU), показало, что влияние хронической радиации не повредило живущие там и сегодня геномы микроскопических червей.
В последние годы исследователи обнаружили, что некоторые животные, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения, генетически отличаются от своих собратьев в других местах, что поднимает вопрос о влиянии хронической радиации на ДНК.
"Мы все еще не очень хорошо понимаем влияние катастрофы на местное население", — сказала София Тинтори из Нью-Йоркского университета, первый автор нового исследования. "Привело ли внезапное изменение окружающей среды к выбору видов или даже отдельных особей в пределах одного вида, которые от природы более устойчивы к ионизирующему излучению?".
Тинтори и ее коллеги обратились к нематодам, крошечным червям с простыми геномами и быстрым размножением, что делает их полезными для понимания основных биологических явлений. Вооружившись счетчиками Гейгера и защитным снаряжением, команда посетила Украину в 2019 году, чтобы собрать червей из образцов почвы и гниющих фруктов.
Они собрали червей из разных частей зоны, где уровень радиации был разным. С помощью туристических микроскопов они выделили и вырастили культуры из каждого червя. Позже червей заморозили в лаборатории Нью-Йоркского университета.
Мэтью Рокман, профессор биологии в Нью-Йоркском университете и старший автор исследования, сказал: "Мы можем криоконсервировать червей, а затем разморозить их для дальнейшего изучения. Это означает, что мы можем остановить эволюцию в лаборатории, что невозможно для большинства других животных и очень ценным, когда мы хотим сравнить животных, прошедших разные эволюционные истории".
Команда исследовала 15 червей вида Oscheius tipulae, сравнивая их гены с генами пяти таких же червей из других частей света. Они были удивлены, когда обнаружили, что на генах червей из Чернобыля не было никаких признаков радиационного поражения.
Тинтори отметила: "Это не значит, что Чернобыль безопасен – это скорее означает, что нематоды действительно выносливы животные и могут выжить в экстремальных условиях. Мы также не знаем, как долго каждый из собранных нами червей находился в зоне, поэтому мы не можем быть уверены, какой уровень облучения получил каждый червь и его предки за последние четыре десятилетия".
Исследователи задались вопросом, не связано ли отсутствие генетической подписи с тем, что живущие в Чернобыле черви чрезвычайно хорошо защищают или восстанавливают свою ДНК. Они создали систему для сравнения скорости роста разных популяций червей и использовали ее для измерения чувствительности наследников каждого из червей к разным типам повреждения ДНК.
Несмотря на различия между линиями червей о том, как хорошо они переносили повреждения ДНК, эти различия не соответствовали уровням радиации в каждом месте сбора. Это свидетельствует о том, что чернобыльские черви не обязательно более толерантны к радиации и не были вынуждены эволюционировать под влиянием радиоактивного ландшафта.
Эти выводы дают ключ к пониманию того, как репарация ДНК может отличаться у разных особей, и могут помочь лучше понять естественные отличия у людей.
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"Теперь, когда мы знаем, какие штаммы O. tipulae являются более чувствительными или более толерантными к повреждению ДНК, мы можем использовать эти штаммы для изучения того, почему разные люди чаще других страдают от влияния канцерогенов", — сказала Тинтори. "Размышления о том, как люди по-разному реагируют на агенты, повреждающие ДНК в окружающей среде, помогут нам иметь ясное представление о наших собственных факторах риска".
Напомним, чернобыльские волки-мутанты выработали стойкость к раку. Американские ученые взяли образцы крови у животных в Чернобыльской зоне, чтобы понять, как организм волков реагирует на радиацию.
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