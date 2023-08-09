Возле Египта нашли корабль возрастом 2300 лет с множеством артефактов – фото

В Египте морские археологи обнаружили уламки затонувшего корабля в возрасте 2300 лет.

В Египте морские археологи обнаружили уламки затонувшего в III в. до н.э. корабля на участке в Средиземном море, примерно в 650 метрах от пляжа Эль-Аламейн.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Глава сектора египетских древностей при Высшем совете древностей Айман Ашмави рассказал, что во время археологических разведок в регионе были обнаружены остатки дерева затонувшего корабля, а также сотни гончарных изделий.

Гончарные изделия на затонувшем у Египта корабле/Фото: Egypt Independent

Гончарные изделия на затонувшем у Египта корабле/Фото: Egypt Independent

К ним относилось большое количество кувшинов (амфор), привезенных с острова Родос в Греции. Они использовались в древности для хранения и транспортировки вина.

Ашмави отметил, что эти кувшины были найдены на затонувшем острове рядом с кораблем, что указывает на то, что корабль потерпел крушение после столкновения с сушей во время своего коммерческого рейса.

Открытие также дает новые доказательства статуса Египта и региона с точки зрения торговли, экономики и туризма, добавил Вазири, в дополнение к научной важности находки.

Миссия завершит подводные раскопки в течение сезона.

Напомним, исследователи впервые сделали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника" (фото).

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