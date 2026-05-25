Крохотное существо годами оставалось загадкой для науки: исследователи открыли животное размером с мяч для гольфа

Недалеко от Галапагосских островов был обнаружен осьминог размером с мяч для гольфа. Микроосьминог, называемый «Microeledone galapagensis», живет на глубине около 1800 метров. Он имеет ярко-синюю окраску, и его почти невозможно увидеть в воде.

О находке сообщает Popular Science.

Осьминог размером с мяч для гольфа: что о нем известно

Микроосьминог настолько мал, что может уместиться в человеческой ладони. Однако найти его в воде почти невозможно. По словам морских биологов, если у вас нет доступа к глубоководному подводному аппарату и билету на Галапагосы, увидеть такого осьминога точно не удастся.

Microeledone galapagensis впервые нашли в 2015 году. Но описать его вышло только недавно. Во время глубоководной экспедиции на борту исследовательского судна E/V Nautilus биологи заметили это крошечное беспозвоночное.

Его ярко-синяя окраска выделялась на фоне подводного склона горы. Это побуждало биологов к более тщательному обзору.

«Какой милый малыш, правда?» — слышно, как говорит один из исследователей на аудиозаписи из подводного аппарата.

Фото: The Charles Darwin Foundation

Впоследствии команда подобрала осьминога и сняла на видео еще двоих во время своей экспедиции. Лабораторное исследование поставило морских биологов в тупик: они никогда не видели ничего подобного. Чтобы определить, действительно ли это большое научное открытие, необходимо было сделать вскрытие животного.

Ученые этого делать не хотели. Решили сделать осьминогу микрокомпьютерную томографию. Тысячи тонких рентгеновских снимков объединили в 3D-модель.

После многих лет работы ученые смогли подтвердить, что осьминог принадлежит к новому виду, который заслуживает собственное название.

Более того, M. galapagensis является первым видом осьминога, официально описанным экспертом по осьминогам Музея естественной истории имени Филда Джанет Войт за ее более чем 40-летнюю карьеру.

«Это маленькие осьминоги, обитающие в глубинах океана, и почти никому на Земле никогда не приходилось их видеть. Мне просто повезло, что я смогла с ними поработать», — сказала Войт.

