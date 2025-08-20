Возле Коста-Рики выловили оранжевую акулу с белыми глазами: странная находка смутила ученых

У берегов Коста-Рики выловили редкую акулу / © Getty Images

Реклама

У берегов Коста-Рики, в Национальном парке Тортугеро, впервые поймали чрезвычайно редкую акулу-медсестру. У нее был необычный ярко-оранжевый цвет и белые глаза.

Об этом сообщает The Sun.

У этой акулы, имеющей длину в шесть футов (примерно 182,8 сантиметра — Ред .), обнаружили редкое нарушение пигментации — ксантизм, из-за чего она выглядела оранжевой.

Реклама

Обычно это заболевание присуще животным, которое создает желтый или золотистый цвет, поражая мех, чешую или кожу.

Однако ксантизм никогда раньше не наблюдался у хрящевых рыб, таких как акулы, скаты и скаты, водящиеся в Карибском бассейне. Кроме того, у акулы были обнаружены признаки альбинизма — наличие белых глаз.

Обычно акула-медсестра (или акула-няня — Ред.) имеет коричневую кожу, помогающую ей сливаться с морским дном.

У берегов Коста-Рики/ Источник Facebook: ParisminaDomusDei

У берегов Коста-Рики/ Источник Facebook: ParisminaDomusDei

Ученые отмечают, что животные с альбинизмом или ксантизмом гораздо более заметны, что делает их легкой мишенью для хищников. В частности, наличие обоих состояний также может повысить чувствительность к солнечному свету и усложнить поиск партнеров.

Реклама

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди заметили, что яркий цвет и наличие белых глаз не помешал акуле дожить до зрелого возраста, что делает такую находку еще более ценной.

Ученые пытаются выяснить, является ли эта находка единичным случаем, свидетельствует ли о новой генетической особенности среди местных акул.

В животном мире ксантизм считается очень редким явлением. Его наблюдали только у нескольких видов рыб (гуппи, цихлиды, золотые рыбки), рептилий (желтые змеи, ящерицы) и птиц (попугаи, канарейки).

Ранее, в темных глубинах океана ученые обнаружили черную акулу, которая является крупнейшим биолюминесцентным животным на планете, кроме того, ее длина достигает почти 1,8 метра.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.