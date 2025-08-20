- Дата публикации
Возле Коста-Рики выловили оранжевую акулу с белыми глазами: странная находка смутила ученых
В Карибском море выловили редкую акулу-медсестру, которая имела необычный цвет и белые глаза.
У берегов Коста-Рики, в Национальном парке Тортугеро, впервые поймали чрезвычайно редкую акулу-медсестру. У нее был необычный ярко-оранжевый цвет и белые глаза.
Об этом сообщает The Sun.
У этой акулы, имеющей длину в шесть футов (примерно 182,8 сантиметра — Ред .), обнаружили редкое нарушение пигментации — ксантизм, из-за чего она выглядела оранжевой.
Обычно это заболевание присуще животным, которое создает желтый или золотистый цвет, поражая мех, чешую или кожу.
Однако ксантизм никогда раньше не наблюдался у хрящевых рыб, таких как акулы, скаты и скаты, водящиеся в Карибском бассейне. Кроме того, у акулы были обнаружены признаки альбинизма — наличие белых глаз.
Обычно акула-медсестра (или акула-няня — Ред.) имеет коричневую кожу, помогающую ей сливаться с морским дном.
Ученые отмечают, что животные с альбинизмом или ксантизмом гораздо более заметны, что делает их легкой мишенью для хищников. В частности, наличие обоих состояний также может повысить чувствительность к солнечному свету и усложнить поиск партнеров.
Ученые из Федерального университета Риу-Гранди заметили, что яркий цвет и наличие белых глаз не помешал акуле дожить до зрелого возраста, что делает такую находку еще более ценной.
Ученые пытаются выяснить, является ли эта находка единичным случаем, свидетельствует ли о новой генетической особенности среди местных акул.
В животном мире ксантизм считается очень редким явлением. Его наблюдали только у нескольких видов рыб (гуппи, цихлиды, золотые рыбки), рептилий (желтые змеи, ящерицы) и птиц (попугаи, канарейки).
Ранее, в темных глубинах океана ученые обнаружили черную акулу, которая является крупнейшим биолюминесцентным животным на планете, кроме того, ее длина достигает почти 1,8 метра.
