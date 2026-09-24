Возле Нотр-Дама обнаружили загадочную стену: она может переписать историю Парижа

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Археологи сделали необычную находку недалеко от собора Нотр-Дам в Париже. Во время раскопок они наткнулись на обугленные остатки древней стены, которая может оказаться одним из первых материальных свидетельств существования галльской Лютеции.

Об открытии сообщает The Independent со ссылкой на Министерство культуры Франции.

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В ведомстве эту находку уже назвали «значительным археологическим прорывом», однако отмечают, что её точную датировку и назначение ещё предстоит окончательно установить.

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Остатки сооружения обнаружили во внутреннем дворе парижской больницы Hôtel-Dieu, где в настоящее время ведутся реконструкционные работы. Археологи рассчитывали найти там следы древних дорог, жилой застройки или средневековых объектов, однако вместо этого обнаружили около 20 метров массивной стены из камня и дерева.

Её конструкция из крупных каменных блоков и перекрёстных деревянных балок характерна для галльских укреплений. Предварительная датировка древесины указывает на широкий период между 200 и 10 годами до нашей эры.

Рядом со стеной археологи также обнаружили остатки деревянного сооружения, уничтоженного огнем, а у его подножия — галльский наконечник копья. Еще одной важной находкой стала искусственно созданная платформа толщиной около двух метров из песка и гравия. По мнению исследователей, все это может свидетельствовать о существовании на этом месте крупного укрепления.

Возле Нотр-Дама обнаружили загадочную стену. Фото: Анастасии Шоке — DRAC Île-de-France

Исторические источники связывают Лютецию с галльским племенем паризиев. Об этом поселении упоминал Юлий Цезарь, описывая события Галльской войны. Согласно древним свидетельствам, в 52 году до нашей эры галлы сожгли свой город, чтобы он не попал в руки римской армии. В то же время убедительных археологических доказательств расположения доримской Лютеции в самом Париже до сих пор не хватало.

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Именно поэтому новое открытие может помочь разрешить давний спор о местоположении поселения. Ранее среди возможных вариантов называли, в частности, современный Нантер к западу от Парижа.

По словам регионального куратора по археологии Стефана Дешама, эта находка фактически «заполняет археологический вакуум». Французский министр культуры Катрин Пегар, в свою очередь, заявила, что речь идет, возможно, об одном из важнейших объектов, когда-либо найденных для понимания галльской Лютеции.

В то же время сохранить стену на ее нынешнем месте не удастся. Из-за пожара конструкция стала чрезвычайно хрупкой, а ее расположение на значительной глубине затрудняет ее сохранение в рамках запланированной реконструкции. Исследователи планируют подробно изучить остатки и сделать слепок, чтобы в будущем воссоздать часть укрепления с использованием оригинального камня.

Напомним, ранее случайная находка на поле недалеко от Кельна стала одним из крупнейших кладов римских серебряных монет, обнаруженных в Германии.

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