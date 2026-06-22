Возле Папуа-Новой Гвинеи открыли новый вид акулы, которая "ходит" по рифам

Акула Hemiscyllium dugeonae / © Live Science

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У берегов Папуа-Новой Гвинеи ученые открыли новый вид так называемых "ходячих" акул. Речь идет о небольших рифовых акулах, которые используют грудные и брюшные плавники, чтобы передвигаться по мелководью.

Об этом говорится в материале Live Science.

Новый вид получил название Hemiscyllium dugeonae. Его обнаружили дайверы в водах вокруг рифов на юго-востоке Папуа-Новой Гвинеи. Сначала команда искала другой вид "ходячей" акулы - Hemiscyllium michaeli, однако заметила особь с необычным рисунком на теле.

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Акула имела коричневые пятнышки и маленькие белые полоски, отличавшие ее от уже известных видов. Сначала исследователи не были уверены, действительно ли это новый вид, или просто индивидуальная особенность одного животного.

Акула Hemiscyllium dugeonae. / © Live Science

Впоследствии ученые обследовали соседние рифы и за два дня нашли еще 11 таких акул на трех участках. Среди них были и молодые, и взрослые особи, самцы и самки – все с одинаковым характерным узором.

После этого исследователи провели генетический анализ в лаборатории Австралии. Они сравнили ДНК новых акул с образцами девяти других видов "ходячих" акул и подтвердили, что речь идет о ранее не описанном виде.

Открытие описали 15 июня в журнале Journal of the Ocean Science Foundation. Благодаря этой находке количество известных видов "ходячих" акул выросло до десяти.

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Ученые отмечают, что открытие особенно интересно, ведь новые виды акул и скатов чаще находят в глубоких водах. В этом случае акулу обнаружили на очень мелком участке — менее метра от поверхности.

"Ходячие" акулы не ходят по суше в прямом смысле. Они передвигаются по дну и рифам с помощью плавников, словно "шагая". Такая способность помогает им оставаться активными при отливе, когда части рифа временно отрезаны от более глубокой воды.

Ученые считают, что эта особенность могла развиться как адаптация к жизни на тропических мелководных рифах, где уровень кислорода может резко изменяться из-за приливов и отливов. Некоторые виды "ходячих" акул способны выдерживать условия с низким содержанием кислорода в течение нескольких часов.

Пока Hemiscyllium dugeonae зафиксировали только в трех местах в Папуа-Новой Гвинее. Если дальнейшие исследования подтвердят, что ареал вида очень ограничен, эта акула может быть уязвимой к разрушению рифов, изменению климата и чрезмерному вылову рыбы.

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Напомним, ранее международная группа исследователей впервые получила видеозапись загадочной акулы-гоблина (Mitsukurina owstoni) в ее природной среде обитания на больших океанических глубинах.

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