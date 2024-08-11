Возле соседних звезд есть похожие на Землю планеты: там могут жить инопланетяне

У ученых есть план и возможность узнать, одни ли мы.

Астрономы создали трехмерную карту звезд, расположенных относительно недалеко от Солнца. Ученые считают, что вокруг этих звезд вращаются похожие на Землю планеты, и там может существовать инопланетная жизнь.

Об этом пишет Space.

Ученые нанесли на карту 57 звезд, расположенных концентрическими кольцами вокруг Солнца на расстоянии от 16 до 49 световых лет. Этого расстояния достаточно, чтобы будущие мощные телескопы могли тщательно изучить спектр света вращающихся рядом со звездами планет и находящихся в зоне их населенности.

Существование воды напрямую связывают с существованием жизни в том виде, в каком мы его знаем. Спектр света планет – это свет звезды, проходящий через атмосферу планеты, и с его помощью можно получить данные о химическом составе другого мира и о том, есть ли там континенты и океаны.

В то же время планета не обязательно населена, даже если находится в зоне населенности своей звезды. Например, в этой зоне находятся Марс и Венера, но жизнь там пока обнаружена не была.

Используя полученные данные, астрономы изучили насколько сильно рентгеновское излучение соседних звезд. В результате они обнаружили несколько испускающих уровень рентгеновского излучения похож на тот, который получает Земля. Это означает, что далекие планеты у этих звезд могут иметь соответствующие условия для жизни.

Уже известно, что у некоторых звезд вращаются планеты, похожие по размеру и массе на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Также астрономы обнаружили, что в некоторых соседних планетных системах могут существовать миры, имеющие половину массы Земли. В то же время астрономы считают, что там могут располагаться планеты с массой и размером Земли.

Напомним, ученые озвучили интересную и несколько обидную причину, почему инопланетяне не устанавливают контакт с людьми. По мнению ученых, инопланетяне не заинтересованы в контакте с человеком.

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