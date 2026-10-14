Возле Турции нашли следы корабля, который старше пирамид: внутри — загадочный груз

Затонувший корабль (иллюстративное фото) / © Reuters

Реклама

У острова Кекова на юге Турции археологи обнаружили более 30 древних амфор и три каменных якоря. Исследователи предполагают, что это остатки кораблекрушения в возрасте примерно 4400-4700 лет.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Реклама

Сам деревянный корпус судна не сохранился, однако, если датировка подтвердится, находка может оказаться старше любого известного до сих пор места кораблекрушения.

Реклама

Находку обнаружили на глубине около 30 метров. Археологи считают, что судно имело примерно 10 метров в длину и двигалось с востока на запад Средиземного моря.

Поскольку древесины не осталось, датировать корабль с помощью радиоуглеродного анализа невозможно. Поэтому ученые ориентируются на форму и материал амфор.

По словам руководителя исследования Хакана Ониза, сосуды похожи на керамику раннего бронзового века из Египта и Леванта и могут датироваться периодом примерно 2700-2400 лет до нашей эры.

Внутри амфоры нашли загадочное вещество

Больше всего исследователей удивило то, что часть поднятых со дна амфор оказалась не пустой.

Реклама

На их стенках сохранился толстый блестящий осадок. Археолог Карин Совада из Университета Маккуори рассказала, что не ожидала увидеть такое количество остатков после тысячелетий под водой.

«Я заглянула внутрь и чуть не потеряла сознание», — сказала она.

Что именно перевозили в сосудах, пока неизвестно. Среди возможных вариантов исследователи называют оливковое масло, вино или древесную смолу.

В то же время, амфоры могли использовать многократно, поэтому вещество внутри не обязательно было первичным грузом корабля.

Реклама

Куда мог идти корабль

Исследователи предполагают, что судно отправилось с восточной части Средиземноморья. Среди возможных пунктов назначения называют Трою на территории современной Турции или минойский Крит.

Выяснить точный маршрут пока сложно. Из-за глубины и условий погружения археологи могут работать на месте всего около 30 минут за один раз.

Поднятые амфоры сейчас реставрируют. В будущем их планируют выставить в новом Средиземноморском музее подводной археологии в Анталье.

Район Кековы известен сложными течениями и большим количеством кораблекрушений. Лишь в ходе исследований побережья Анталии и Мерсина археологи ранее обнаружили около 350 затонувших судов разных исторических периодов.

До сих пор самым древним известным местом кораблекрушения считалась находка у греческого острова Докос в возрасте примерно 4200 лет. Если датировка Кековы подтвердится, новое открытие может оказаться еще более древним.

Ранее сообщалось, что во время осмотра памятника трипольской культуры возле села Медыня Ивано-Франковской области, ученые обнаружили немало артефактов, возраст которых превышает пять тысячелетий. Их нашли на распаханном поле в урочищах Лазы и Чумалы.

Новости партнеров

Новости партнеров