Возле Венеры обнаружили опасные астероиды, которые могут уничтожить Землю

Астероид возле Земли / © Pixabay

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В орбите Венеры может скрываться серьезная угроза для Земли — коорбитальные астероиды, которые до сих пор остаются почти невидимыми для астрономов. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, опубликованном на платформе arXiv, которое возглавляет Валерио Карруба, доцент Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Об этом пишет ScienceAlert

Хотя в NASA за последние 20 лет достигли значительного прогресса в обнаружении околоземных астероидов, которые могут представлять опасность для Земли, эти наблюдения не охватывают все потенциальные угрозы. Особенно те, что находятся в тени Солнца — именно там часто и скрываются объекты, движущиеся в той же орбите, что и Венера.

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На сегодня известно только 20 коорбитальных астероидов Венеры. Хотя их статус защищает от столкновений с самой Венерой, Земля остается потенциальной мишенью. Если объект имеет диаметр более 140 метров и приближается к орбите Земли менее чем на 0,05 астрономической единицы — он классифицируется как потенциально опасный.

Проблема заключается в том, что орбиты таких астероидов чрезвычайно нестабильны и хаотичны. Их «время Ляпунова» — всего 150 лет, после чего орбита становится непредсказуемой. Следовательно, изучение одной орбиты не дает точного прогноза для будущего.

Чтобы смоделировать потенциальные угрозы, ученые создали набор из 26 «клонированных» астероидов с различными орбитальными параметрами. Их траектории моделировались во взаимодействии со всеми планетами Солнечной системы в течение 36 000 лет. Выяснилось, что ряд астероидов с малой эксцентриситетностью (менее 0.38) имеет повышенный риск столкновения с Землей.

Наибольшая сложность — в наблюдении этих объектов. Из-за яркости Солнца они почти невидимы с Земли, за исключением коротких окон, когда приближаются к нашей планете под благоприятным углом. Даже мощная обсерватория Веры Рубин сможет обнаружить лишь часть из них во время регулярных обзоров неба.

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Исследователи утверждают, что единственным эффективным способом обнаружения таких астероидов является запуск космической миссии на орбиту вблизи Венеры — например, в точку Лагранжа L1 или L2. Оттуда обсерватория сможет «смотреть» в обратном направлении от Солнца и обнаруживать невидимые с Земли объекты.

Столкновение с астероидом даже диаметром в 150 метров эквивалентно взрыву сотен мегатонн ТНТ — в тысячи раз мощнее, чем атомные бомбы времен Второй мировой. Поэтому своевременное обнаружение — вопрос глобальной безопасности.

Вывод исследования однозначен: мы видим лишь верхушку айсберга. Чтобы найти остальные потенциально опасные объекты, нужно новое поколение космических миссий.

Напомним, ранее мы писали о том, что астероид размером с дом мчится к Земле с невероятной скоростью.

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