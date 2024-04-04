Возник огненный шар: на Землю упал обломок китайского космического корабля

Большинство людей, которые видели, как огненный шар пролетает по небу, не понимали, что это было.

На Землю упал большой обломок китайского космического корабля, доставивший астронавтов на орбитальную станцию "Тяньгун" еще в ноябре 2022 года.

Об этом пишет Space.

Более 80 жителей южной части штата Калифорния стали свидетелями падения космического мусора на Землю. В результате вхождения в атмосферу возник огромный огненный шар, который удалось зафиксировать многим людям с помощью камер.

Горящим космическим мусором был орбитальный модуль китайского космического корабля "Шэньчжоу-15", который в ноябре 2022 года доставил на космическую станцию Китая "Тяньгун" трех астронавтов. Так считает астрофизик Джонатан Макдауэлл, занимающийся отслеживанием движения разных космических объектов на орбите.

По его словам, этот модуль некоторое время вращался вокруг Земли и наконец вошел в атмосферу, где он сгорел, что и повлекло за собой появление огромного огненного шара и потрясающего огненного хвоста.

Этот орбитальный модуль, весящий примерно 1,5 тонны, дает дополнительное пространство для астронавтов и проведение научных экспериментов в космосе. Но с его помощью нельзя возвратиться на Землю и для этого употребляется другой модуль.

Напомним, новейшая ракета-носитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года.

Читайте также: