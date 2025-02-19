Возросла вероятность столкновения с Землей гигантского астероида

NASA обновило прогнозы по астероиду 2024 года YR4, повысив вероятность его столкновения с Землей до 3,1%. Диаметр этого объекта составляет 54 метра, что сравнимо с высотой Пизанской башни.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

С декабря прошлого года NASA постепенно увеличивала вероятность столкновения с астероидом: сначала оценка была на уровне 1,2%, затем повысилась до 2,3%, впоследствии – до 2,6%, и теперь составляет 3,1%.

Ученые уверяют, что хотя вероятность столкновения с астероидом и возросла, она все равно очень мала – всего 3,1%. Вероятность того, что астероид пролетит мимо, составляет 96,9%, и этот риск может еще снизиться с новыми данными.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 с помощью чилийских телескопов в рамках проекта ATLAS. Это стало важным открытием, поскольку астероид представляет серьезную угрозу для Земли. Его возможное столкновение с нашей планетой может привести к катастрофическим последствиям для огромной территории, включая Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Азию и даже часть Тихого океана.

Потенциальный удар может поразить крупные города, в частности, Боготу, Абиджан, Лагос, Хартум, Мумбаи и Дакку, где проживает более 100 миллионов человек. Оцененная мощность удара – 8 мегатонн, что в 500 раз превышает энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году. Несмотря на то, что вероятность этого столкновения остается низкой, астероид получил 3-й уровень по Туринской шкале, требующей пристального наблюдения. NASA и международные ученые используют телескоп James Webb для более точного изучения орбиты астероида.

Это особенно важно, поскольку текущие данные, основанные на свете, отражающемся от астероида, могут быть неточными. Наблюдения продлятся в течение нескольких месяцев, а следующие этапы запланированы на март и май 2025 года. Также важно уточнение орбиты астероида перед возможным приближением к Земле в 2032 году, когда он может пройти на расстоянии 106 200 км от нашей планеты. Это обеспечит учёным важную информацию для прогнозирования рисков. Наблюдения будут продолжены, чтобы уточнить возможные сценарии его движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые планируют создать ловушку, чтобы выманить скрывающихся на Марсе пришельцев с помощью химического вещества в человеческой крови. Об этом стало известно после того, как учёные шокировали исследованием, что инопланетяне могут следить за Землей.

Читайте также: