Возрожденные ужасные волки из "Игры престолов" смогут размножаться

Возрожденные ужасные волки

Первые особи ужасного волка, возрожденные компанией Colossal Biosciences, достигли репродуктивного возраста. Ученые планируют расширить генофонд стаи и создать стабильную популяцию вида, вымершего 12 тыс. лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Colossal Biosciences, которая занимается возрождением ужасных волков, заявила, что первые щенки уже достигли возраста, пригодного для размножения.

В прошлом году компания сообщила об успешном «возвращении» вида, который исчез с Земли примерно 12 тыс. лет назад. Первыми родились два самца — Ромул и Рем, а через полгода к ним присоединилась самка Кхалиси.

Хищники, популярность которых резко возросла после сериала «Игра престолов», сейчас живут в специальном заповеднике в США. По словам компании, животные чувствуют себя хорошо и активно развиваются под наблюдением специалистов.

За это время волки уже успели пройти несколько важных этапов развития — в частности, научились разрывать целую тушу оленя. Теперь же исследователи сообщают о новом шаге: животные готовы к размножению.

Ученые планируют создать стаю ужасных волков

В Colossal Biosciences планируют уже в этом году увеличить количество щенков, чтобы расширить генетическое разнообразие и постепенно сформировать полноценную стаю.

«План заключается в создании популяции ужасных волков, способной к межвидовому размножению, где они в конце концов будут естественно размножаться, формируя стабильную популяцию первого в мире вида, возвращенного из вымирания. Сначала мы будем увеличивать популяцию с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, а затем будем полагаться только на естественное размножение», — рассказал главный специалист компании по работе с животными Мэтт Джеймс.

Как ученые возродили ужасных волков?

Для создания ужасных волков ученые реконструировали геном животного, использовав ДНК из древних костных остатков. На основе этих данных эмбрионы серых волков генетически модифицировали, чтобы придать им черты вымершего вида.

Среди изменений — белый мех, увеличенные зубы, мощное телосложение и характерный вой. После этого эмбрионы имплантировали суррогатным матерям-собакам. Щенки родились путем кесарева сечения для снижения риска осложнений.

«Ужасные волки чувствуют себя прекрасно. Трое ужасных волков живут в безопасном экологическом заповеднике площадью 2000 акров, который позволяет нам наблюдать за ними и управлять их средой, обеспечивая при этом полудикие условия для процветания. Мы надеемся, что к концу года у нас будет больше щенков ужасного волка», — сказал генеральный директор и соучредитель компании Бен Ламм.

Точное место содержания волков не разглашают. Известно лишь, что их рацион состоит из говядины, оленины, конского мяса и специального сухого корма.

«Стая ужасных волков уже достигла возраста, пригодного для размножения. Но сначала мы будем увеличивать стаю с помощью вспомогательного размножения, пока будем создавать новых генетически разнообразных особей», — сообщил Джеймс.

Компания рассчитывает создать еще от двух до четырех ужасных волков в ближайшие годы. Для этого будут использовать различные клеточные линии, чтобы обеспечить более широкую генетическую базу.

Исследователи ожидают, что после появления в стае волков разного возраста между животными начнут формироваться естественные социальные связи и иерархия.

Большая популяция ужасных волков может представлять опасность

Впрочем, не все ученые разделяют оптимизм компании. Часть экспертов предостерегает, что большая популяция хищников ледникового периода может представлять опасность.

«Если выпустить их в дикую природу в достаточном количестве для создания самодостаточной популяции, эти новые волки потенциально могут охотиться на большую добычу, чем серые волки. Также существует потенциал для увеличения конфликтов между людьми и волками. Такие конфликты уже растут в США по мере восстановления популяций волков», — пояснил ранее палеонтолог Ник Роленс из Университета Отаго.

Критики также отмечают, что речь идет не о настоящих ужасных волках, а о генетически измененных серых волках с чертами вымершего вида.

Экологи в свою очередь сомневаются, возможно ли безопасно вернуть животное в экосистему, которая существенно изменилась за тысячи лет его отсутствия.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что компания Colossal Biosciences впервые за 10 тыс. лет возродила вымерших ужасных волков (Canis dirus). С помощью редактирования ДНК и клонирования ученые создали трех щенков — Ромула, Рема и Кхалиси. Для этого в геном серого волка внесли 20 правок на основе древней ДНК, найденной в зубах и костях. Новые особи массивнее современных волков и во взрослом возрасте будут достигать 180 см в длину. Цель проекта — восстановить экосистемы и отработать технологии спасения исчезающих видов.

