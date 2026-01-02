Впервые мышь родила детенышей после полета в космос: почему это важно для человечества

Мышь / © pexels.com

Реклама

Китайская космическая миссия Shenzhou-21 завершилась неожиданным успехом для биологов: одна из мышей-«астронавток» родила девять здоровых детенышей. Это первое свидетельство того, что кратковременное воздействие микрогравитации и радиации не блокирует репродуктивные функции млекопитающих.

Об этом сообщает Sciencealert.

Четыре лабораторные мыши отправились в космический полет, а по возвращении на Землю одна из них стала матерью. Этот научный факт, хотя и кажется обыденным, может сыграть важную роль в понимании будущего человечества за пределами нашей планеты.

Реклама

31 октября Китай отправил мышей с номерами 6, 98, 154 и 186 на корабле Shenzhou-21 к орбитальной станции, расположенной на высоте около 400 км над Землей. В течение двух недель животные находились в условиях микрогравитации, под действием космической радиации и специфической среды орбиты. 14 ноября они успешно вернулись, а уже 10 декабря одна из самок родила девять здоровых детенышей.

Ранее ученые уже проводили эксперименты, используя сперму мышей после космических полетов для оплодотворения самок на Земле.

В этом случае выжили шесть мышат — показатель, который исследователи считают вполне нормальным. Самка полноценно выкармливает потомство, а молодняк проявляет активность и развивается без отклонений.

По словам исследовательницы Института зоологии Китайской академии наук Ван Хунмэй, результаты свидетельствуют о том, что кратковременное пребывание в космосе не повлияло на репродуктивные способности мышей.

Реклама

Эксперимент имел четкую научную цель и не был формальным испытанием. Мыши генетически близки к людям, быстро дают потомство и демонстрируют физиологические реакции, похожие на человеческие. Поэтому любые критические нарушения репродуктивной функции у млекопитающих вероятнее всего проявились бы именно у этих животных.

Однако миссия не обошлась без осложнений. Из-за неожиданного изменения графика возвращения корабля Shenzhou-20 возникла угроза удлиненного пребывания мышей на орбите и недостатка провианта.

Наземные специалисты оперативно проверили аварийные варианты питания из запасов астронавтов, среди которых были прессованное печенье, кукуруза, фундук и соевое молоко. После испытаний на Земле самым безопасным продуктом признали соевое молоко. Воду подавали в модуль через внешний порт, а искусственный интеллект в режиме реального времени контролировал активность животных, их питание и сон, помогая прогнозировать расход ресурсов.

Условия пребывания на орбите были тщательно отрегулированы. Освещение соответствовало земному режиму — с 7:00 до 19:00 — для поддержания циркадных ритмов.

Реклама

Рацион был полноценным, но специально твердым, чтобы мыши могли стачивать зубы. Направленная вентиляция поддерживала чистоту, отводя шерсть и отходы в специальные контейнеры.

Дальше ученые продолжат наблюдения за «космическими мышатами», анализируя их рост и возможные физиологические изменения, которые могут быть связаны с космическим воздействием на мать. Отдельно будут оценивать и способность этого потомства к размножению, чтобы выяснить потенциальные последствия для следующих поколений.

В конце концов, эти исследования имеют значение не только для биологии мышей. Перед длительными полетами людей на Марс или созданием постоянных баз на Луне ученым необходимо понять, возможно ли полноценное воспроизводство жизни в космосе или после его воздействия.

Способны ли млекопитающие забеременеть, выносить и родить потомство в условиях пониженной гравитации? Могут ли космические лучи повреждать репродуктивные клетки так, что последствия проявятся лишь в следующих поколениях? Один успешный случай рождения мышат не дает исчерпывающих ответов, но он уже стал важным и обнадеживающим шагом вперед.

Реклама

К слову, ранее исследование ученых Киотского университета доказало, что замороженные стволовые клетки мышей сохраняют фертильность после полугода пребывания на МКС. После возвращения на Землю и пересадки клеток грызунам родилось здоровое потомство без генетических отклонений, что подтверждает возможность длительного хранения репродуктивного материала в условиях микрогравитации и радиации.