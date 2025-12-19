Впервые обнаружена огромная черная дыра, убегающая из галактики

Черная дыра двигается сквозь внешние части своей галактики / © Вести

Астрономы впервые подтвердили существование сверхмассивной черной дыры, которая покинула свою родную галактику и двигается сквозь космос со скоростью 954 км/с — почти 0,32% скорости света.

Подробные результаты исследования опубликовал arXiv.

Был обнаружен длинный газовый след, тянущийся за этой черной дырой, но было недостаточно данных, чтобы подтвердить факт выброса черной дыры.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах большинства галактик и их масса в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца. Астрономы давно предполагали, что некоторые сверхмассивные черные дыры могут быть выброшены из своих галактик в результате слияния двух галактик, создавших больший объект. Теперь же впервые была обнаружена бегущая сверхмассивная черная дыра.

Невероятная скорость движения этой сверхмассивной черной дыры означает, что она находится примерно в 230 000 световых годах от точки своего происхождения. Она двигается со скоростью 3,6 млн км/ч или 1000 км/с. Это один из самых быстрых известных объектов во Вселенной. Именно эта высокая скорость позволила черной дыре преодолеть гравитационное влияние своей галактики.

