Первое дело после суда над Иисусом: ученые прочли уникальный документ времен Римской империи

В тексте исторического документа упоминается информатор, доносивший на подсудимых римским властям.

Впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во время расцвета Римской империи.

Об этом сообщает The Daily Mail.

"Это лучше всего задокументированное римское судебное дело из Иудеи, кроме суда над Иисусом", — сказал автор исследования доктор Авнер Акер из Еврейского университета.

Исторический текст был написан на свитке папируса, найденного еще в 2014 году в Иудейской пустыне. Он датируется первой половиной 2-го века нашей эры.

Документ состоит из 133 строк текста на древнегреческом языке и касается судебного дела о "сложном налоговом мошенничестве".

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Расшифровка этого документа, имеющего большую дыру внутри, длилась немногим более десяти лет. Эксперты смогли перевести достаточное количество текста, чтобы сформировать детальную реконструкцию событий.

Речь идет о судебном деле с участием двух подсудимых по имени Гедалия и Саул, обвиненных в подделке документов по продаже и освобождению рабов.

Судя по документу, эта продажа была фиктивной и должным образом не задекларированой.

"Нам говорят, что Саулос организовал фиктивную продажу рабов сообщнику, а позже [освободил] одного из них, не уплатив необходимых римских налогов", — сказала доктор Анна Долганова, историк Австрийской академии наук, которая занималась изучением документа.

Подделка документов и уклонение от уплаты налогов в Римской империи считались серьезными преступлениями, наказываемыми каторжными работами и даже казнью.

Когда римские чиновники заподозрили махинаторов, они пытались подкупить местные власти, чтобы они защитили их.

Личности прокуроров остаются неизвестными, но, вероятно, это были чиновники из римской фискальной администрации.

В тексте также упоминается информатор, доносивший на подсудимых римским властям.

К сожалению, есть упущенные подробности об этом деле, например, где именно это произошло или какой была судьба Гедалии и Саула, которые обвиняли друг друга.

"Но тот очевидный факт, что их преследовала римская администрация, предвещает им плохое", — добавила доктор Долганова.

Напомним, в пригороде Салоников нашли мраморную статую женщины, возраст которой по предварительным оценкам составляет более 2000 лет.

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