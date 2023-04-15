Впервые в истории искусственный интеллект улучшил фото черной дыры

Первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 команда ученых усовершенствовала с помощью PRIMO – новой технологии искусственного интеллекта, обученного на моделях других черных дыр.

Об этом пишет Space.

Благодаря РRIMO ученые смогли рассмотреть черную дыру подробнее. Это позволит им лучше понять ее поведение и характеристики, а также распространить эти знания на черную дыру, расположенную в центре нашей галактики — Млечного Пути.

Как пишут в Принстонском университете перспективных исследований, PRIMO обучали на 30 тысячах высококачественных изображений "космических титанов, питающихся газом из окружающего пространства", подобно черным дырам.

Фото: Space.com

Изображение, полученное после обработки, согласуется с данными EHT и теоретическими моделями черной дыры. Модели объясняют, что яркое световое кольцо вокруг M87* — результат ускорения газа до близкосветовых скоростей под большим влиянием гравитации черной дыры.

Историческое фото черной дыры M87*, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли, сделал телескоп Event Horizon (EHT).

Ранее стало известно, что с помощью новой методики астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр, когда-либо зарегистрированных. Ультрамассивная черная дыра, одна из четырех, когда-либо наблюдавших специалисты, превышает массу Солнца в 30 миллиардов раз.

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