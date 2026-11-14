Впервые в истории: робот самостоятельно построил сооружение в космосе без помощи астронавтов

МКС / © NASA

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На околоземной орбите впервые в истории робот самостоятельно собрал полноценную конструкцию без какой-либо помощи астронавтов. Разработчики считают этот эксперимент важным шагом на пути к будущему строительству масштабных сооружений непосредственно в космосе.

Об этом сообщает издание IFL Science.

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Как робот соорудил конструкцию на орбите

Роботизированная система получила название ASTRA — Autonomous Space Assembly of Reflector Antennas (Автономная система сборки натяжных рефлекторов в космосе). Последние шесть месяцев она находилась на низкой околоземной орбите, закрепленная на орбитальном сервисном аппарате Vigoride 7 американской компании Momentus Inc.

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Главной задачей ASTRA было самостоятельно собрать круглую радиоантенну диаметром 1,4 метра. Для этого робот использовал волоконные трубки, алюминиевые соединительные узлы и светоотражающую поверхность из каптона — прочной полимерной пленки, широко применяемой в космической отрасли.

Конструкция оснащена роботизированным манипулятором, который работает по принципу человеческой руки: он захватывает отдельные компоненты, перемещает их и устанавливает в заданные положения.

Сборка происходит последовательно. Робот создает отдельные сегменты конструкции, крепит к ним отражающую поверхность, после чего готовые детали разворачиваются, формируя более крупную структуру вокруг исходного модуля.

Таким образом, аппарат способен самостоятельно выполнять весь цикл сборки без непосредственного участия астронавтов.

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Кто разработал космического строителя

Система ASTRA была разработана специалистами Калифорнийского технологического института (Caltech) при поддержке Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA).

Разработчики сравнивают эту технологию с детскими конструкторами, в которых отдельные детали соединяются между собой, образуя более сложные сооружения.

Руководитель программы DARPA по исследованию новых технологий орбитального и лунного производства Эндрю Детор пояснил, что система работает по принципу конструкторов Tinkertoys или K’nex. Отдельные элементы соединяются в узлах, а конструкция постепенно увеличивается секция за секцией.

По его словам, разработчики сделали ставку не на сверхсложную робототехнику или усовершенствованные алгоритмы, а на надёжную инженерную систему, которая позволяет масштабировать процесс сборки.

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Зачем нужны строительные роботы в космосе

Несмотря на историческое значение эксперимента, разработчики столкнулись с рядом технических трудностей во время первой демонстрации. Подробности этих проблем не раскрываются. Из-за них завершение всего запланированного цикла сбора данных до окончания миссии в декабре казалось маловероятным.

В то же время главная цель проекта заключалась прежде всего в проверке самой концепции автономного строительства на орбите.

В перспективе такие технологии могут позволить доставлять в космос отдельные компоненты, из которых роботы будут самостоятельно собирать крупногабаритные конструкции. Речь идет, в частности, о больших солнечных батареях, радиоантеннах, орбитальных складах и даже жилых модулях.

Это особенно важно с учетом ограничений современных космических запусков: крупные конструкции сложно транспортировать в готовом виде, тогда как доставка отдельных элементов с последующей автоматизированной сборкой может значительно расширить возможности космической инфраструктуры.

«В будущей космической экономике нам понадобятся крупные объекты», — подчеркнул Детор, упомянув среди перспективных объектов масштабные солнечные панели для сбора энергии и радиоантенны для исследования отдаленных областей Вселенной.

Если удастся усовершенствовать технологию ASTRA, человечеству, возможно, больше не придётся изготавливать всё космическое оборудование на Земле и запускать его в готовом виде. Значительную часть будущей инфраструктуры можно будет создавать непосредственно на орбите с помощью автономных роботов.

Напомним, что NASA обнародовала амбициозный план по созданию полноценной базы на Луне к 2032 году. Она должна стать местом, где астронавты смогут не только проводить исследования, но и жить и работать в течение длительного периода.

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