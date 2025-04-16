- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1498
- Время на прочтение
- 1 мин
Впервые в истории: ученые сделали уникальные кадры самого большого кальмара в мире (фото)
Ученые обнародовали первые кадры колоссального кальмара в его природной среде.
Ученые впервые зафиксировали живого колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его природной глубоководной среде. Этот могучий моллюск, самый беспозвоночный на Земле, долгое время оставался загадкой для исследователей.
Об этом сообщило издание Dailymail.
Уникальные кадры были сделаны калифорнийским Институтом океана Шмидта в рамках экспедиции у Южных Сандвичевых островов.
Несмотря на то, что кальмар может достигать 7 метров в длину и весить до 500 кг, зафиксированный экземпляр оказался молодым — его размер составлял всего 30 см. Это первое видео, демонстрирующее живого представителя этого вида — ранее ученые имели дело только с мертвыми образцами, найденными рыбами.
Доктор Мишель Тейлор из Университета Эссекса отметила, что эти кадры позволяют впервые наблюдать, как кальмар движется и ведет себя в водной среде.
Открытие прошло 9 марта у Южных Сандвичевых островов на глубине 600 метров.
Напомним, океаны Земли могут изменить свой цвет.