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Самый большой кальмар в мире

Колоссальный кальмар / © Schmidt Ocean

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
1498
Время на прочтение
1 мин
Самый большой кальмар в мире

Впервые в истории: ученые сделали уникальные кадры самого большого кальмара в мире (фото)

Ученые обнародовали первые кадры колоссального кальмара в его природной среде.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир

Ученые впервые зафиксировали живого колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его природной глубоководной среде. Этот могучий моллюск, самый беспозвоночный на Земле, долгое время оставался загадкой для исследователей.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Уникальные кадры были сделаны калифорнийским Институтом океана Шмидта в рамках экспедиции у Южных Сандвичевых островов.

Несмотря на то, что кальмар может достигать 7 метров в длину и весить до 500 кг, зафиксированный экземпляр оказался молодым — его размер составлял всего 30 см. Это первое видео, демонстрирующее живого представителя этого вида — ранее ученые имели дело только с мертвыми образцами, найденными рыбами.

Доктор Мишель Тейлор из Университета Эссекса отметила, что эти кадры позволяют впервые наблюдать, как кальмар движется и ведет себя в водной среде.

Mesonychoteuthis hamiltoni / © Schmidt Ocean

Mesonychoteuthis hamiltoni / © Schmidt Ocean

Открытие прошло 9 марта у Южных Сандвичевых островов на глубине 600 метров.

Mesonychoteuthis hamiltoni / © Schmidt Ocean

Mesonychoteuthis hamiltoni / © Schmidt Ocean

Напомним, океаны Земли могут изменить свой цвет.

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