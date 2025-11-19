Впервые в истории ученые сфотографировали живого редкого гинкгозубого кита (фото)

© Pixabay

Ученые впервые в истории подтвердили существование живого гинкгозубого клюворыла (Mesoplodon ginkgodens) в естественной среде, сфотографировав его у берегов Калифорнии и Мексики во время экспедиции. Ранее этот вид был известен только по нескольким мертвым особям, найденным в течение более 60 лет.

Об этом пишет Т4.

Гинкгозубый клюворыл, или ременезуб японский, был описан в 1958 году после находки туши на пляже возле Токио. В течение десятилетий живые особи оставались научному сообществу неизвестными. Только благодаря акустическим наблюдениям и специальным экспедициям исследователям удалось наконец подтвердить существование этих китов в дикой природе.

Как происходило открытие

Поиск начался с детекции загадочного эхолокационного сигнала BW43, зафиксированного гидрофонами в северной части Тихого океана. Ученые с 2020 года проводили экспедиции с мощной оптикой и оборудованием для прослушивания океана, однако несколько лет попыток не давали результата. В июне 2024 года команда наконец наткнулась на группу китов.

Для окончательного подтверждения вида понадобился генетический материал. Исследователи использовали модифицированный арбалет для дистанционного взятия крошечного образца кожи. Во время процедуры образец едва не потеряли из-за альбатроса, который попытался его схватить, но материал удалось сохранить. Генетический анализ подтвердил: перед ними были настоящие гинкгозубые клюворылы.

Что удалось задокументировать

Ученые получили первые детальные наблюдения живых особей. Был задокументирован взрослый самец со шрамами от укусов бразильских светящихся акул, а также самка с детенышем. Молодые киты имели бледную голову, темные пятна под глазами и светлый участок перед глазной повязкой.

Результаты, опубликованные в журнале Marine Mammal Science, свидетельствуют, что вид встречается в восточной части Тихого океана значительнее, чем считалось ранее. Благодаря идентификации уникального «голоса» этих китов, биологи смогут эффективнее отслеживать и изучать их поведение, распространение и численность.

Это открытие стало важным шагом в исследовании редких глубоководных видов и подчеркивает, что даже в современную эпоху спутниковых технологий океанические глубины продолжают хранить свои тайны.

