Впервые в мире: китайский зонд с образцами с обратной стороны Луны возвращается на Землю

Материал, собранный с обратной стороны, может лучше пролить свет на то, как образовалась Луна.

Китайский зонд с образцами с обратной стороны Луны начал свое путешествие на Землю. Это произошло впервые в мире и стало основным достижением для космической программы Пекина.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Восходящий модуль зонда Chang'e-6 "оторвался от поверхности Луны" и вышел на заданную орбиту вокруг Луны, сообщили в CNSA.

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Это был первый корабль, успешно слетевший с обратной стороны Луны. Китайское государственное информагентство Xinhua описало запуск как "беспрецедентный подвиг в истории Луны человеком".

Как сообщил пресс-секретарь миссии Chang'e-6 Ге Пинг, анализ образцов, транспортируемых на Землю, позволит ученым "углубить исследование формирования и эволюционной истории Луны". Это также предложит понимание "происхождения Солнечной системы... закладывая лучший фундамент для дальнейших исследовательских миссий", добавил он.

По данным CNSA, модуль Chang'e-6 приземлился 2 июня в огромном бассейне Южного полюса-Эйткен на Луне – одном из самых известных ударных кратеров в Солнечной системе. Технически сложная 53-дневная миссия началась 3 мая.

После того, как Chang'e-6 успешно собрал свои образцы, "национальный флаг Китая, который нес посадочный модуль, был впервые развернут на обратной стороне Луны", сообщили в CNSA.

Ученые говорят, что "темная" сторона Луны, которая называется так потому, что она невидима с Земли, а не потому, что она никогда не улавливает солнечные лучи, имеет большие перспективы для исследования, поскольку ее кратеры менее покрыты древними потоками лавы, чем ближняя сторона.

Материал, собранный с обратной стороны, может лучше пролить свет на то, как образовалась Луна.

К слову, Китай планирует отправить миссию с экипажем на Луну до 2030 года и планирует построить базу на поверхности спутника Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июня китайский посадочный модуль Chang'e-6 успешно совершил посадку в кратере Аполлон, расположенном внутри огромного кратера Бассейн Южный полюс-Эйткен на обратной стороне Луны.

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