Это дало надежду на спасение северного белого носорога от вымирания – на планете осталось всего двое таких животных.

Ученые достигли первой в мире беременности носорога с помощью ЭКО, успешно перенеся суррогатной матери созданный в лаборатории эмбрион.

Об этом пишет BBC.

Процедура проводилась с южными белыми носорогами, близким подвидом северных белых носорогов. Следующий шаг – повторить то же самое с северными белыми эмбрионами.

"Достичь первого успешного переноса эмбриона носорога — это огромный шаг", — сказала Сюзанна Хольце, ученая из Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница в Германии, являющегося частью проекта Biorescue, международного консорциума, который пытается спасти этот вид. "Но теперь я думаю, что благодаря этому достижению мы уверены, что сможем создать северных белых носорогов так же и что мы сможем спасти этот вид".

Когда-то северные белые носороги водились по всей Центральной Африке, но незаконное браконьерство, подогреваемое спросом на рога носорога, уничтожило их дикую популяцию.

Сейчас осталось всего два носорога: две самки, Наджин и ее дочь Фату. Оба бывших животных зоопарка содержатся под строжайшей охраной в заповеднике Ол Педжета в Кении.

Впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО / Фото: Jan Zwilling/BBC

Неспособный к размножению этот вид технически вымер. Но теперь команда биоспасателей обратилась в радикальную науку о рождаемости, чтобы спасти этих животных от пропасти.

Свою работу они начали с использования южных белых носорогов. Население этого близкого родственника северных белых насчитывает тысячи особей и считается успешным природоохранным объектом, хотя ему все еще грозит незаконная охота.

На реализацию проекта ушли годы, и пришлось преодолеть множество проблем: от разработки способа забора яйцеклеток от двухтонных животных до создания первых в истории эмбрионов носорогов в лаборатории и попыток установить, как и когда их имплантировать.

Для достижения первой жизнеспособной беременности ЭКО с использованием южных белых носорогов потребовалось 13 попыток.

Впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО / Фото: Jan Zwilling/BBC

Эмбрион, созданный с использованием яйцеклетки южной белой самки из зоопарка в Бельгии, оплодотворили спермой самца из Австрии и перенесли в тело южной белой суррогатной самки в Кении. Ей удалось забеременеть.

Однако за успехом была трагедия.

На семидесятый день беременности суррогатная мать умерла от заражения клостридиями – бактериями, обнаруженными в почве, которые могут быть смертельными для животных. Смерть нанесла команде удар: вскрытие показало, что плод мужского пола ростом 6,5 см развивался хорошо и имел 95% шанс родиться живым.

Впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО / Фото: Jan Zwilling/BBC

Но это показало, что метод сработал и что жизнеспособная беременность с помощью ЭКО носорога возможна. Теперь следующим шагом будет попытка сделать это с помощью эмбрионов северного белого носорога.

На сегодняшний день существует всего 30 таких драгоценных эмбрионов, которые хранятся в жидком азоте в Германии и Италии. Они были созданы с использованием яйцеклеток, собранных в Фату, молодой самки из Кении, и спермы, собранной у двух самцов северных белых носорогов перед их смертью.

Впрочем, есть еще одна проблема: ни младшая самка Фату, ни ее мать Наджин не смогут забеременеть из-за возраста и слабого здоровья. Ученые исключили из программы разведения одного из последних в мире белых носорогов — "по этическим соображениям". Так что эмбрион имплантируют в утробу суррогатного южного белого носорога.

ЭКО у подвидов никогда раньше не испытывалось, но команда уверена, что это сработает.

Команда биоспасателей надеется имплантировать эмбрионы в ближайшие месяцы. Они хотят, чтобы детеныш родился, пока еще живы некоторые северные белые носороги.

Исследователи отдают себе отчет, что добавление еще нескольких животных с помощью ЭКО не спасет этот вид — генетического разнообразия будет недостаточно для создания жизнеспособной популяции. Поэтому они одновременно работают над еще более экспериментальной методикой, пытаясь создать сперму и яйцеклетку носорога из стволовых клеток, чтобы затем производить эмбрионы.

Напомним, в конце прошлого года в Индонезии родился редкий носорог. Животных этого вида осталось менее 50.

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