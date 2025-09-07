Впервые в мире: смартфон получит двойную камеру на 200 мегапикселей

Смартфон

VIVO готовит к выходу смартфон X300 Ultra — вероятно первый в мире смартфон с двумя 200-мегапиксельными камерами на задней панели. Одной из них будет основная камера, а второй — перископная телеобъективная с фокусным расстоянием 85 мм. Кроме того, устройство получит 50-Мп ультраширокоугольную камеру.

Об этом пишет издание GSMArena.

По последним утечкам, перископная телеобъективная камера X300 Ultra будет оснащена сенсором типа 1/1,4», вероятно Samsung ISOCELL HPB, специально настроенным для vivo. Такой же сенсор установят и в модели X300 Pro. Смартфон также получит фирменный видеочип vivo, собственный имиджинговый процессор и покрытие Zeiss T*, гарантирующее высокую четкость изображений.

Для селфи X300 Ultra получит 50-Мп фронтальную камеру с автофокусом и углом обзора 92°, аналогично X300 и X300 Pro. Это позволит делать высококачественные фото и видео даже в сложных условиях освещения.

Ожидается, что новинка будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm — преемника Snapdragon 8 Elite. В сочетании с передовыми камерами и специализированными чипами это позволит смартфону демонстрировать улучшенную обработку фото и видео, поддержку современных видеофункций и высокоскоростную работу даже в ресурсоемких приложениях.

Двойные 200-Мп камеры X300 Ultra делают его уникальным на рынке и задают новый стандарт для мобильной фотографии. Ожидается, что презентация смартфона состоится в ближайшее время, и фанаты техники с нетерпением ждут демонстрации всех его возможностей.

