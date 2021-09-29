Впервые взял в руки металлоискатель: в Дании мужчина нашел почти килограмм старинного золота

Впервые взял в руки металлоискатель: в Дании мужчина нашел почти килограмм старинного золота

Мужчина обнаружил один из самых больших сокровищ, которые когда-либо находили в стране.

Житель Дании Оле Ґинеруп Шиц впервые взял в руки металлоискатель и сразу нашел ценный клад — почти килограмм старинного золота.

Об этом сообщает Business Insider.

Происшествие произошло с мужем в декабре прошлого года. Шиц приобрел металлоискатель, и в тот же день он решил его испытать. Поиски он проводил на земле, принадлежащей его бывшему однокласснику.

Через несколько часов Шиц выкопал из земли кусок погнутого грязного металла. На самом деле это был золотой медальон.

"Я и не подозревал, что это такое на самом деле, поэтому единственное, о чем мог подумать — что это крышка от банки с консервированным селедкой", — рассказал Шиц.

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Как оказалось, он наткнулся на одно из самых больших сокровищ, которые когда-либо находили в стране. За последние девять месяцев археологи тщательно раскопали находку Шица. Они обнаружили более 22 золотых медальоны, монеты и ювелирные изделия, которым по меньшей мере 1500 лет. По словам ученых, клад закопали как жертву богам или чтобы уберечь от захватчиков во время войны.

Среди находок — монета римского императора Константина Великого, правившего около 1700 лет назад. Поэтому наличие монеты свидетельствует о том, что предки датчан имели связи с другими землями.

Напомним, что в Испании на дне моря нашли один из крупнейших кладов римских золотых монет.

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