Впервые за 20 лет: астрономы открыли три новых спутника в Солнечной системе

Об открытии новых спутников объявил Центр малых планет Международного астрономического союза 23 февраля. Ранее неизвестные небесные тела на орбитах самых отдаленных планет Солнечной системы Урана и Нептуна были открыты благодаря наблюдениям астронома Скотта Шеппарда из Института науки Карнеги и международной группы ученых, следивших за ними с помощью наземных телескопов в различных обсерваториях.

О значительном астрономическом открытии сообщило агентство CNN.

Один из спутников обнаружен на орбите Урана и еще два – вокруг Нептуна. Отмечается, что это первое подобное открытие за последние два десятилетия.

"Три недавно открытых спутника являются самыми маленькими из тех, что когда-либо были найдены вокруг двух ледяных планет-гигантов с помощью наземных телескопов. Чтобы обнаружить такие слабые объекты, потребовалась специальная обработка изображений", — пояснил Скотт Шеппард.

После открытия новых объектов общее количество известных спутников на орбите Урана составляет 28, а на орбите Нептуна – 18.

Новый спутник Урана получил название S/2023 U1. Эта маленькая луна имеет всего 8 км в поперечнике и вращается вокруг планеты-хозяина за 680 земных суток. По традиции давать спутникам Урана литературные имена в ближайшее время он будет назван в честь одного из персонажей Уильяма Шекспира.

За новыми спутниками Нептуна астрономы наблюдали с сентября 2021 года, чтобы подтвердить их орбиты. Первый из них, более яркий, получил название S/2002 N5, имеет диаметр 23 км и делает полный оборот вокруг планеты за 9 лет. Второй, темній, назвали S/2021 N1. Он имеет меньшие размеры – 14 км в диаметре – и вращается по длинной орбите почти 27 земных лет за один оборот. Спутникам Нептуна, названного в честь древнеримского бога морей, традиционно дают имена младших божественных морских существ. Поэтому астрономы выберут для новых объектов имена нимф Нереид из греческой мифологии.

По мнению астрономов, вполне возможно, что некоторые из спутников вокруг планет-гигантов являются фрагментами крупных спутников, столкнувшихся в прошлом с астероидами или кометами и распавшихся на части.

Эти открытия будут полезны для миссий, которые могут быть запланированы для более тщательного изучения Урана и Нептуна в будущем, что является приоритетом для астрономов, поскольку ледяные планеты наблюдались подробно с помощью Вояджера-2 только в 1980-х годах.

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