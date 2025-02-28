Впервые за 230 лет раскрыто настоящее лицо Моцарта – фото

Тайна того, как на самом деле выглядел Моцарт, может наконец быть разгадана после того, как ученые реконструировали его лицо из черепа. Это произошло после того, как ученые восстановили черты Баха.

Композитор Моцарт – гигант западной музыки, но его внешность окутана тайной, поскольку большинство его портретов были написаны задолго после его смерти. А те несколько изображений, которые сохранились от его жизни, отличаются между собой: на одних он изображен в детстве, на других – не полностью, а по поводу подлинности некоторых из них есть сомнения, пишет Daily Mail.

В 1962 году музыковед Альфред Эйнштейн писал: "Не сохранилось никаких земных остатков Моцарта, кроме нескольких жалких портретов, среди которых нет двух одинаковых".

Но теперь лицо выдающегося классика может быть наконец-то открыто после того, как из приписывающего ему черепа удалось восстановить его подобие.

Реконструкция лица Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Сисеро Мораес, эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица, рассказал, что узнал о черепе по счастливой случайности во время работы над другим проектом. Он сказал: "Наша команда уже более десяти лет работает над аппроксимацией лиц, время от времени помогая полицейским судебно-медицинским командам и постоянно реконструируя исторические фигуры. Во время предыдущих исследований мы случайно обнаружили, что существует череп, который приписывают Моцарту. Было изображение черепа с пространственной привязкой, поэтому его можно было реконструировать. Состояние было хорошее, хотя нижняя челюсть не была включена и некоторые зубы отсутствовали. Но благодаря статистическим данным и анатомической согласованности можно было реконструировать их и восстановить полный череп".

Международная команда начала с виртуального восстановления черепа. Затем разные методы были объединены, чтобы получить завершенную реконструкцию. Мораес, главный автор нового исследования, сказал: "Мы использовали маркеры толщины мягких тканей, что позволило нам получить представление о границах кожи на лице. Мы также спроектировали некоторые структуры, такие как нос, уши, губы и т.д. технику анатомической деформации, подгоняя голову виртуального донора под параметры черепа, который приписывают Моцарту.

Таким образом, было создано совместное лицо.

Реконструкция лица Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораес отметил, что самый известный портрет Моцарта был написан Барбарой Краффт в 1819 году – через 28 лет после смерти композитора.

Однако новая реконструкция хорошо соответствовала двум портретам, сохранившимся со времен жизни композитора. Один из них – незавершенный портрет Йозефа Ланге, написанный около 1783 года, который супруга Моцарта, Констанция, описала как "лучшее его изображение". Другим был эскиз Доры Сток с 1789 года.

Реконструкция лица Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораес сказал: "В процессе аппроксимации лица мы не использовали их как эталон для моделирования, поскольку параметры должны соответствовать опубликованным и проверенным методикам. Лишь после того, как мы закончили бюст, мы смогли сравнить его с его изображениями. В этом случае он был полностью совместим с обеими работами".

Однако сам череп не лишен противоречий. Он был найден спустя 10 лет после смерти Моцарта могильником, упомянувшим о местоположении его безымянной могилы в Вене. Оттуда он переходил в разные руки, прежде чем был передан в Моцартеум в Зальцбурге в 1902 году.

Реконструкция лица Моцарта / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Многочисленные исследования, проведенные с тех пор, пришли к разным выводам относительно того, настоящий ли это экспонат.

Мораес сказал: "Что мы точно знаем, так это то, что череп имеет характеристики, совместимые с прижизненными портретами. Хотя это не доказательство, это еще один элемент, который придает загадочности".

Несмотря на это, бразильский эксперт по графике считает, что ему удалось работать с таким известным лицом.

Моцарт скончался в Вене 5 декабря в 1791 году в возрасте 35 лет. Причина его смерти не установлена.

Напомним, ранее ученые воспроизвели лицо египетского фараона, основавшего Долину царей. Он скончался 3500 лет назад.

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