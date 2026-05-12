Впервые за четверть века: у Австралии обнаружили 12-метрового кальмара

Океан

Реклама

В глубинах океана на территории Западной Австралии ученые впервые за четверть века обнаружили гигантского кальмара (Architeuthis dux). Его считают одним из самых загадочных обитателей морских пучин.

Об этом сообщает Т4.

Кальмар, размером с автобус

Как сообщает T4.com.ua, международная команда исследователей с помощью глубоководных камер с искусственным интеллектом зафиксировала активность существа на глубине более 1000 метров. Хотя кальмара удалось увидеть частично, анализ видео и образцов ДНК подтвердил присутствие взрослой особи, длина которой могла достигать 12-14 метров.

Реклама

Гигантские кальмары известны своими огромными глазами, помогающими ориентироваться в почти полной темноте и обнаруживать главного хищника — кашалота.

«Это открытие изменяет наше понимание географии расселения гигантских кальмаров. То, что мы обнаружили их в водах, где их не видели четверть века, свидетельствует либо об изменении океанических течений, либо о том, что эти существа гораздо более адаптивны, чем мы считали ранее», — отмечают морские биологи.

Дальнейшие исследования планируется проводить с использованием анализа экологической ДНК воды для оценки численности популяции.

Ранее речь шла о новом исследовании, которое предполагает, что описание ада в «Божественной комедии» Данте может быть художественной моделью последствий падения астероида. Ученый Тимоти Бербери обращает внимание на сходство девяти кругов ада с террасированной структурой ударных кратеров. В работе проводятся параллели с реальными космическими катастрофами, в частности, кратером Чиксулуб и формированием Луны после столкновения с протопланетой Тея. Автор гипотезы считает, что Данте мог интуитивно обрисовать геологические последствия космического удара еще до возникновения соответствующих научных знаний. В то же время исследователи отмечают, что это, скорее, современная интерпретация литературного произведения, а не буквальный научный замысел автора.

Реклама

Новости партнеров