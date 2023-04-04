Впервые за 50 лет облетят Луну: в NASA назвали имена космонавтов

NASA и Канадское космическое агентство (CSA) озвучили имена четырех астронавтов, впервые за полвека облетящих Луну на корабле Artemis II.

Это приблизит человечество к цели возвратиться на спутник Земли в научно-исследовательских целях.

Об этом пишет Укринформ.

«Команда Artemis II представляет собой тысячи людей, которые без устали работают, чтобы перенести нас к звездам. Это их экипаж, это наш экипаж, это экипаж человечества», – заявил администратор американского агентства Билл Нельсон.

В составе экипажа: командир Рейд Вайсмен (США), пилот Виктор Гловер (США), первый специалист миссии Кристина Гаммак Кох (США), второй специалист миссии Джереми Гансен (Канада).

По словам главы NASA, вместе вся команда проекта Artemis II открывает новую эру исследований нового поколения «звездных мечтателей».

Также читайте Японский астроном зафиксировал редкие кадры падения метеорита на Луну (видео)

Полет экспедиции продлится около десяти дней, чтобы проверить системы жизнеобеспечения космического корабля Orion, а также возможности для жизни и работы в далеком космосе.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

Читайте также:

NASA отложила долгожданную миссию на Луну