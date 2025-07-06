Впервые зафиксирован двойной взрыв белого карлика: что осталось после гибели звезды

Астрономы впервые зафиксировали двойной взрыв белого карлика. / © Nature Astronomy

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Астрономы впервые смогли увидеть следы редкого космического явления – двойного взрыва белого карлика. Это стало возможным благодаря снимку, сделанному Очень большим телескопом (VLT) в Чили, зафиксировавшему последствия катастрофы в соседней галактике Большое Магелланова Облако на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли.

Об открытии говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, сообщает Reuters.

Что произошло с белым карликом

Белые карлики — это остатки звезд типа Солнца, которые уже исчерпали свое ядерное топливо. В очень редких случаях такие звезды могут подвергнуться двойному взрыву. Именно такой случай зафиксировали астрономы: сначала вспыхнула оболочка гелия, которую белый карлик "высасывал" из своей звезды-компаньона, а затем взорвалось и само ядро.

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"Это была двойная детонация – сначала внешняя оболочка, а затем центральная часть звезды. После этого не осталось ничего", – объясняет астрофизик Иво Зайтенцаль.

Что видно на снимке

Телескоп зафиксировал зону взрыва спустя примерно 300 лет после самого происшествия. На изображении можно увидеть две концентрические оболочки кальция, которые распространяются в пространстве — синее кольцо как следствие первого взрыва и второе следующее, как результат основной детонации.

Такие кальциевые кольца явились ключевым доказательством двойной детонации. Ученые считают, что белый карлик поглощал гелий из звезды-компаньона. Когда на его поверхности накопилось достаточное количество вещества, произошел первый взрыв. За считанные секунды это повлекло за собой второй, уже роковой.

"Задержка между взрывами – всего несколько секунд. Это время, за которое гелий успевает пройти от одного полюса звезды к другому", – уточнил Зайтенцаль.

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Почему это важно

Если бы взорвалась сверхмассивная звезда, после нее осталась бы нейтронная звезда или черная дыра. Но в случае с белым карликом ничего не остается – только рассеянные в межзвездном пространстве элементы.

Эти элементы – кальций, сера, железо – являются “строительными блоками” для планет и жизни во Вселенной. "Это и есть космический круговорот материи", - отметил Зайтенцаль.

"Мы занимаемся своеобразной судебно-медицинской астрономией: изучаем остатки мертвых звезд, чтобы понять, почему они погибли", - объяснил ведущий автор исследования Приям Дас.

По мнению авторов работы, это открытие не только проливает свет на механизмы гибели звезд, но помогает понять, как во Вселенной образуются химические элементы, необходимые для жизни.

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Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили в космосе суперземлю , содержащую значительные запасы воды.