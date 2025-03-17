Впервые зафиксировано, как "разговаривают" косатки — ученые из Украины совершили прорыв в исследовании

Они помогут лучше понять, как эти животные общаются друг с другом.

Украинские ученые впервые опубликовали уникальную запись звуков, издающих косатки. Его удалось получить во время антарктической экспедиции в заливе Коллинз. Исследователи надеются, что эти материалы помогут лучше понять коммуникацию морских млекопитающих.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

"На аудио — преимущественно импульсные крики, посредством которых происходит социальная коммуникация косаток. Также к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки", — говорится в сообщении.

Импульсные звуки косатки создают не голосовыми связями, а выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих, до сих пор не изучен полностью. Поэтому украинские биологи уделяют особое внимание акустическим исследованиям этих животных во время работы в Антарктике.

Напомним, ранее мы писали о том, что, в Тасмании на берег выбросились 157 малых косаток из-за непогоды и труднодоступности места спасти выживших, не удалось спасатели не смогли добраться до животных участники миссии назвали ситуацию безнадежной.

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