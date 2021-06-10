Врач рассказал, как определить развитие диабета по коже на руках

Пораженная кожа будет на ощупь похожа на апельсиновую корку.

Диабет может вызвать дефекты кожи на руках, поэтому можно самостоятельно визуально определить, страдаете ли вы от повышенного уровня сахара в крови.

Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологии.

По словам медиков, характерные проявления на руках возникают как в состоянии преддиабета, так и у людей, которые уже столкнулись с заболеванием. Кожа на тыльной стороне ладоней чувствуется "стянутой" и выглядит "как из воска". При этом, больному трудно сгибать пальцы.



Специалисты отметили, что при запущенном варианте болезни, если ее не наблюдали в течение нескольких лет, или пациент не знал о повышенный сахар в крови, может возникнуть ощущение "камешков" на кончиках пальцев.



"Огрубевшие и опухшие участки на коже могут распространиться по телу, появляясь на руках и на предплечьях", — пояснили дерматологи.



По их мнению, пораженная кожа будет на ощупь похожа на апельсиновую корку. О проблемах с сахаром может также сигнализировать появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи, которые по мере прогрессирования заболевания могут превратиться в желтые, красные или коричневые участки опухшей и твердой кожи, добавили врачи.

Напомним, в США одобрили препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Лекарства действуют не на симптомы Альцгеймера, а устраняют его глубинные причины.

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