Вращение Земли замедляется: ученые ошеломили прогнозом о 25-часовых сутках

Как замедляется вращение Земли / © Unsplash

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Вращение Земли замедляется, так что в будущем человечество может жить в условиях 25-часовых суток.

Об этом говорится в dailygalaxy.

Правда о 24-часовых сутках

«Фактически, продолжительность суток никогда не была абсолютно устойчивой. Сидерический день — то есть время, которое Земля тратит во весь круг относительно звезд — длится 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Мы привыкли к солнечному дню, который в среднем равен 24 часам — и именно его мы используем в повседневной жизни», — отмечают специалисты в материале.

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По данным Ground News, эта на первый взгляд стабильная система постепенно меняется. На скорость вращения Земли, в частности, оказывают влияние гравитационные взаимодействия.

Как замедляется вращение Земли?

Сочетание внутренних и внешних сил оказывает влияние на скорость вращения Земли. Самым значительным из них является гравитационное притяжение Луны, которое генерирует приливные силы на Земле. Это взаимодействие вызывает незначительную силу трения, постепенно замедляющую вращение Земли.

Перераспределение массы внутри планеты, включая движения ядра Земли и влияние таяния льда, также способствует этим изменениям скорости вращения.

«Также прецессия земной оси — медленные изменения наклона планеты — влияет на скорость вращения Земли, хотя и более тонкими способами», — отмечают эксперты.

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Тысячи лет назад Земля оборачивалась намного быстрее. Когда Луна впервые образовалась около 4,5 миллиарда лет назад, один земной день продолжался лишь около 10 часов.

Это замедление длилось за последние 600 миллионов лет.

«Текущая средняя продолжительность дня, которая составляет 24 часа, является результатом этого сложного, постоянного процесса», — говорят специалисты.

Новая эра хронометража?

Сутки на Земле могут длиться 25 часов.

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В исследовании использовались лазерные приборы, способные измерять незначительные изменения вращения Земли с невероятной точностью.

Потенциальный переход к более долгим дням задает интересные вопросы о том, как может адаптироваться жизнь на Земле. От корректировки систем хронометража до биологического воздействия на циркадные ритмы последствия такого изменения могут изменить то, как люди живут и работают.

Даже если последствия замедления вращения Земли могут быть не сразу заметны для большинства людей, это исследование дает увлекательный взгляд на динамические силы, формирующие нашу планету. Сейчас 24-часовой день остается привычной константой, но будущее может разворачиваться совсем иначе — человечество столкнется с миром, где дни могут больше не соблюдать тот же жесткий 24-часовой график, который мы всегда знали», — говорят специалисты.

Напомним, ученые, похоже, обнаружили девятую планету в Солнечной системе.

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