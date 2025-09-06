Времена года на Земле "сбились": ученые зафиксировали климатические аномалии

Спутниковые данные обнаружили роззинхронизацию времен года на Земле.

Ученые, наблюдающие за Землей из космоса, совершили удивительное открытие. Оказалось, что привычный для нас ритм времен года – весна, лето, осень и зима – не всегда одинаков в соседних местах. Времена года могут не совпадать, что создает так называемые «горячие точки» сезонной асинхронности.

Об этом пишет издание ScienceAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Nature.

Что такое «рассинхронизация» времен года?

Рассинхронизация — это простой сбой, когда времена года в разных местах идут не по одинаковому графику. К примеру, в одном городе весна уже в полном разгаре, а в соседнем она только начинается.

Применив новый анализ до 20 лет спутниковых снимков, ученые составили более подробную карту сроков циклов роста растений по всему земному шару. Наряду с ожидаемыми закономерностями, как опоздание весны на высших широтах и высотах, они обнаружили и более неожиданные.

Один из таких неожиданных феноменов обнаружен в пяти климатических регионах мира – Калифорнии, Чили, Южной Африке, на юге Австралии и в Средиземноморье. В этих регионах циклы роста лесов достигают своего пика примерно на два месяца позже, чем в других рядом экосистемах. Такой сбой происходит даже между очень близкими городами. Например, в США в Аризоне два города, расположенные всего в 160 километрах друг от друга, имеют разное время начала дождей.

Как это влияет на природу и экономику

Этот сбой в поры года имеет серьезные последствия для природы. Когда сезонные циклы роста растений рассинхронизированы, это влияет на сезонную доступность ресурсов и соответственно на репродуктивные циклы многих видов.

Когда растения цветут несвоевременно, это сбивает с толку животных, которым становится трудно приспособиться. К примеру, птицы не находят пищу, когда им нужно, и это может влиять на их размножение.

Ученые предполагают, что это может иметь глубокие экологические и эволюционные последствия. Если популяции рассинхронизированы репродуктивные циклы, то они с меньшей вероятностью будут скрещиваться. В итоге ожидается, что эти популяции разойдутся на генном уровне. А за многие годы это может привести даже к появлению новых видов, лучше приспособившихся к необычному ритму.

Эта проблема касается не только природы, но и экономики и сельского хозяйства. В Колумбии, например, кофейные фермы, расположенные неподалеку друг от друга и разделенные лишь несколькими часами езды через горы, имеют столь разные циклы созревания кофе, словно они находятся на разных континентах. Это усложняет планирование сбора урожая.

Понимание этих сбоев имеет фундаментальное значение не только для эволюционной биологии, но и понимания экологии, последствий изменения климата для видов и экосистем. Кроме того, изучение этих закономерностей важно для географии сельского хозяйства и подготовки к изменениям, которые несет нам будущее.

