Времени не существует: ученые совершили потрясающее открытие, исследовав сны аборигенов в Амазонии

Племя в Амазонии и наши сны доказывают, что времени не существует / © Getty Images

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Абсолютное большинство населения планеты никогда не подвергает сомнению привычное течение времени и принимает разделение времени на часы, дни и годы за неоспоримый закон природы. Однако сразу два совершенно разных направления научных исследований убедительно доказывают, что такое восприятие реальности лишь культурной привычкой, а не встроенной биологической функцией.

Об этих удивительных открытиях по поводу природы человеческого восприятия рассказывает SpaceDaily.

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Племя, которому не нужно время

В отдаленном уголке бразильской Амазонии проживает небольшое племя Амондава, которое до 1986 года вообще не имело никаких контактов с внешним миром. Команда британских лингвистов и антропологов провела среди этих людей два месяца, чтобы документировать уникальный феномен человеческого сознания. В этой общности абсолютно отсутствует лингвистическое понятие абстрактного времени как чего-то отдельного от наполняющих его событий.

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Язык этого племени вообще не содержит слов для обозначения недели, месяца или года и ограничивается понятиями дня, ночи и сезонных изменений погоды. Люди там не имеют числового возраста, а просто меняют свои имена во время перехода к каждому новому этапу жизни. Например, старшие дети передают свое имя новорожденному брату или сестре и берут себе новое, что служит своеобразным аналогом привычного для нас празднования дня рождения.

Это уникальное социальное устройство привело ученых к неудобному, но крайне важному выводу о природе нашего мышления. Концепция времени как измеряемой абстрактной величины, которую можно сэкономить или упустить, вовсе не заложена в человеческую когнитивную систему от природы. Это лишь искусственный конструкт, похожий на математику или письменность, и человек вполне способен прожить полноценную жизнь без необходимости ее изобретать.

Иллюзия хронологии во сне

Второе место, где привычная концепция линейного времени полностью разваливается, находится гораздо ближе, ведь каждый человек посещает его каждую ночь во время сна. Как только мы засыпаем, префронтальная кора головного мозга, отвечающая за логику и отслеживание последовательности событий, тихонько выключается. В то же время эмоциональные центры продолжают активно работать и позволяют разуму во сне мгновенно перемещаться между разными десятилетиями и локациями без малейшего ощущения нарушения каких-либо правил.

Нейробиологи объясняют, что в состоянии бодрствования наш мозг постоянно сверяет свои внутренние прогнозы с реальными сигналами от органов чувств, и поддерживает иллюзию стабильного времени. В сновидениях этот механизм проверки просто не получает внешних данных, поэтому время может растягиваться, зацикливаться или вообще исчезать. Уникальные эксперименты с осознанными сновидениями доказали, что мозг в состоянии сна способен реагировать на внешние сигналы в реальном времени, но по собственной инициативе он никогда не будет строить линейную хронологию.

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Две правды о нашем мире

Сопоставление этих двух совершенно разных сфер человеческого опыта формирует четкую картину, не зависящую от географии или уровня развития технологий. Целая культура на другом конце света прекрасно обходится без изобретения абстрактных часов, тогда как мозг каждого современного человека каждую ночь отказывается от этой концепции. Официальное время оказывается не фундаментальным фактом о вселенной, а лишь удобным инструментом, от которого можно легко отказаться при отсутствии практической потребности.

Все это вовсе не означает, что часы бессмысленны или что общество должно отказаться от четких раскладов в повседневной жизни. Движение транспорта должно подчиняться графику, а общее и согласованное измерение продолжительности событий именно тем клеем, который позволяет существование сложной современной цивилизации. Открытие ученых указывают лишь на то, что навязчивый звон часов на фоне нашей реальности является лишь одним из возможных вариантов организации жизни.

Современный человек настолько привык все измерять и планировать, что любая потеря контроля над временем вызывает у него сильную тревогу и стресс. Однако периодические моменты, когда дни незаметно перетекают один в другой во время долгого отпуска, не сбоем в системе, а возвращением в естественное состояние. Это возможность ощутить мир так, как его ощущали наши далекие предки тысячи лет назад.

В следующий раз, когда странный сон заставит вас прожить тридцать лет за одну ночь или когда вы потеряете счет дням во время отдыха на природе, просто расслабьтесь. Такие моменты позволяют сознанию сбросить напряжение индустриального ритма и вернуться к более древнему способу простого пребывания внутри событий.

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Напомним, стресс, смартфоны и постоянный поток информации могут вынуждать мозг оставаться активным даже ночью. Профессор объяснила, почему это приводит к пробуждениям посреди ночи и что помогает разорвать этот круг.

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