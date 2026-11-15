Время может пойти вспять: физики вычислили, сколько продлится этот невероятный эффект

Время уходит в прошлое / © Фото из открытых источников

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В квантовой механике существует необычная теоретическая возможность, при которой система может вести себя так, будто время пошло вспять. Однако этот эффект имеет строгие ограничения: физики Якир Ааронов и Авшалом Элицур математически установили, что в самой простой модели обратное течение времени может длиться лишь около одной фемтосекунды — квадриллионной доли секунды.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Учёные подчеркивают, что речь идёт не о путешествиях в прошлое или буквальном обратном ходе времени для всей Вселенной, а о специфическом квантовом эффекте, при котором отдельная система может демонстрировать поведение, эквивалентное отрицательному промежутку времени.

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Как можно имитировать движение времени в обратную сторону

Идея основана на квантовой суперпозиции — явлении, при котором система может одновременно находиться в комбинации нескольких возможных состояний. Представим себе квантовые часы, которые как бы расположены в двух точках с разной силой притяжения. Согласно теории относительности, в этих условиях время для них текло бы с разной скоростью.

Если объединить оба возможных состояния, они могут взаимодействовать друг с другом посредством квантовой интерференции. Благодаря специальному отбору результатов, который физики называют постселекцией, система теоретически способна вести себя так, как будто она пережила больший, меньший или даже отрицательный промежуток времени.

Эту концепцию ещё в 1990 году предложил Якир Ааронов вместе с коллегами. Теперь он совместно с Авшаломом Элицуром исследовал математические ограничения такого эффекта.

Как долго мог бы длиться обратный ход времени

Чтобы проверить, действительно ли время можно условно «развернуть», исследователи рассмотрели процесс спонтанного излучения атомами света. В обычных условиях возбуждённый атом выделяет энергию в виде фотона и переходит в состояние с более низким уровнем энергии.

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Физики смоделировали ситуацию, при которой квантовая машина могла бы частично отменить этот процесс и вернуть атомы в возбуждённое состояние. Однако для этого необходимо сохранить квантовую когерентность — свойство, позволяющее различным возможным состояниям системы взаимодействовать между собой.

Препятствием становится окружающая среда. При излучении света атомы взаимодействуют с электромагнитным полем, а информация об этих процессах постепенно накапливается. Из-за этого квантовая когерентность, необходимая для обратного эффекта, сохраняется лишь в течение ограниченного времени.

В самой простой модели, рассмотренной учёными, это окно составляет примерно одну фемтосекунду. Более сложные конструкции теоретически могли бы обеспечить более длительный эффект, но потребовали бы значительно большего количества квантовых состояний и имели бы гораздо меньшую вероятность успеха.

Противоречит ли это законам термодинамики?

Исследователи также рассмотрели возможное противоречие со вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия изолированной системы не уменьшается. Именно этот закон объясняет, почему большинство привычных физических процессов имеют необратимое направление.

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По выводам физиков, квантовый эффект не нарушает этот принцип. Условное возвращение времени вспять возможно лишь для очень ограниченной части результатов, отобранных с помощью постселекции. Если же учесть все возможные результаты, общее поведение системы и в дальнейшем будет соответствовать второму закону термодинамики.

Работа Ааронова и Элицура пока носит теоретический характер: речь идет о математической модели, а не об экспериментально созданной машине времени. Её значение заключается прежде всего в попытке объяснить, почему квантовые системы могут демонстрировать необычные временные эффекты, но окружающая среда в конечном итоге возвращает их к привычной необратимости.

По мнению авторов исследования, понимание этих ограничений может помочь физикам лучше выяснить происхождение так называемой стрелы времени — того, почему в повседневном мире прошлое отличается от будущего.

Напомним, что машины времени обычно считаются прерогативой научной фантастики, однако физики утверждают: эта технология может стать реальностью. Исследователи разработали метод, позволяющий передавать информацию сквозь время, используя удивительные законы квантовой физики.

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