- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 2 мин
Время течет по-разному на Земле: что показали самые точные часы
Ученые из Университета Колорадо установили самые точные оптические атомные часы на вершине горы Блу-Скай и обнаружили, что ядро Земли на 2,5 года моложе ее поверхности.
Новое исследование показало, что время течет скорее на больших высотах, а это означает, что ядро Земли фактически на 2,5 года моложе ее поверхности. Ученые используют оптические атомные часы — самые точные часы, созданные человечеством, для измерения незначительных гравитационных эффектов на время. Часы установили на вершине горы Блу-Скай в Колорадо на высоте 4348 метров.
Об этом говорится в материале IFL Science.
По словам исследователей, время зависит от гравитации и скорости движения. Чем сильнее гравитация и меньше высота, тем медленнее течет время. Ранее считалось, что ядро Земли немного моложе коры всего на несколько дней, но современные измерения показали реальную разницу — примерно 1,5–2,5 года.
Оптические атомные часы позволяют фиксировать микроразницы во времени даже на несколько метров по высоте. Они используют сверхохлажденные облака атомов и лазеры для возбуждения электронов, а колебания света измеряются с невероятной точностью — погрешность составляет всего восемь частей на десятую долю миллиардной миллиардной доли, что эквивалентно секундной неточности за почти 40 миллиардов лет.
Команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере планирует сравнить время на горе Блу-Скай с лабораторными часами через лазерную связь и волоконно оптические кабели, чтобы оценить замедление времени. Этот эксперимент открывает новые возможности для исследований: от мониторинга изменения высоты суши из-за таяния ледников до тестирования фундаментальных физических законов.
Профессор Скотт Диддамс подчеркнул, что это беспрецедентное достижение: "Когда мы создали первые оптические часы 25 лет назад, даже представить не могли, что они станут таким мощным и портативным инструментом для науки".
Гора Блу-Скай стала лишь первым этапом нового способа исследования времени и гравитации. Ученые планируют использовать оптические часы в разных условиях, чтобы еще точнее изучать, как пространство, скорость и гравитация влияют на течение времени.
Ранее сообщалось, что эксперт по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон выступил с гневным заявлением, что Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить до 90 процентов человечества.