"Время вышло": пробуждение вулкана в Исландии станет началом многовекового цикла — ученые

Сейсмическая активность и подземные потоки лавы усилились на полуострове Рейкьянес близ столицы страны Рейкьявика на выходных. Исследователи из метеорологического бюро и другие ученые то и дело предупреждают, что счет идет на дни — извержение вулкана неизбежно и, вероятно, произойдет в скором времени.

Об этом пишет Live Science.

Будущее извержение вулкана не стало неожиданностью для исследователей: с конца октября они уже зафиксировали около 30 000 подземных толчков, к тому же некоторые из них обрушивались сейсмическим роем в несколько тысяч подземных толчков за короткое время.

10 ноября местные власти приняли решение об эвакуации городка Гриндовик с населением около 4000 человек.

Извержение вулкана в Исландии фактически является только частью 1000-летнего цикла вулканической активности: вероятно, в ближайшие 500 лет Исландию ждет еще не одно извержение вулкана. Об этом также свидетельствует проходящий под Сунднукуром и Гриндовиком 15-километровый магматический тоннель, который также является частью этого тысячелетнего цикла.

По словам исследователя Северного вулканологического центра Исландского университета Эдварда Маршалла, "время вышло", и теперь все, что может сделать человечество, — подготовиться к еще нескольким сотням лет извержений на Рейкьянесе.

По данным Исландского метеорологического бюро (IMO), под поверхностью земли между Сунднукуром на севере и Гриндовиком образовался крупный магматический тоннель протяженностью 15 км. Ученые обнаружили, что магма в этом тоннеле, скорее всего, поднимается на поверхность, поэтому существует большой риск ее прорыва. Данные также свидетельствуют о том, что наибольшее скопление магмы сегодня фиксируется недалеко от Сунднукура, примерно в 3,5 километрах от Гриндавика.

Геологические данные свидетельствуют о том, что периоды бездействия вулканов здесь продолжаются от 600 до 1200 лет, после этого следуют импульсы извержений продолжительностью от 200 до 500 лет.

Напомним, 11 ноября в Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана. Агентство гражданской защиты призвало население юго-западного города Гриндовик эвакуироваться из-за угрозы извержения вулкана.

Опасения, что расплавленная порода может выйти на поверхность земли в течение нескольких дней, побудили власти приступить к строительству защитных стен вокруг геотермальной электростанции.

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