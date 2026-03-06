Врежется ли астероид размером с 15-этажный дом в Луну: новые данные

Астероид

NASA официально сообщило, что астероид 2024 YR4 не представляет угрозы для Луны. Новые наблюдения показали, что космический объект пролетит мимо естественного спутника Земли, а не столкнется с ним, как предполагали предыдущие расчеты. —

Об этом сообщило издание Science Alert.

По данным Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) в Лаборатории реактивного движения, астероид пройдет на расстоянии примерно 13,2 тыс. миль (около 21 тыс. км) от поверхности Луны. Ближайшее сближение ожидается 22 декабря 2032 года.

Уточнить траекторию удалось благодаря новым наблюдениям, полученным космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) 18 и 26 февраля. Именно эти данные позволили окончательно исключить сценарий столкновения.

Ранее орбита астероида была определена менее точно. Предварительные оценки допускали примерно 4,3% вероятности удара по Луне, однако дальнейшие измерения показали, что опасности нет.

Астероид 2024 YR4 открыли в конце 2024 года с помощью системы ATLAS в Чили, которая отслеживает потенциально опасные околоземные объекты. В начале 2025 года астрономы также рассматривали очень малую вероятность его столкновения с Землей, но этот сценарий быстро исключили.

Со временем объект стал слишком тусклым для наблюдений с Земли, и лишь в прошлом месяце его снова удалось зафиксировать камерой ближнего инфракрасного диапазона телескопа Уэбба.

Специалисты отмечают, что подобная неопределенность в первых расчетах орбиты астероидов — обычное явление. В большинстве случаев дальнейшие наблюдения уточняют траекторию и снимают риск столкновения.

Подобная ситуация уже случалась с астероидом Апофис, открытым в 2004 году. Тогда ученые также предполагали небольшую вероятность его столкновения с Землей в 2029 или 2036 годах, однако в 2013 году дополнительные наблюдения окончательно исключили эту угрозу.

По оценкам экспертов, диаметр астероида 2024 YR4 составляет примерно 200 футов (около 60 метров) — это примерно размер 15-этажного дома. Если бы такой объект врезался в Луну, он мог бы образовать кратер шириной около 1,2 мили.

Бывший астронавт NASA Эд Лу ранее отмечал, что подобное столкновение вызвало бы мощный взрыв и могло бы выбросить большое количество материала с лунной поверхности, который оказался бы на орбите спутника. Такой удар, по его словам, вероятно, был бы виден с Земли даже невооруженным глазом.

Напомним, NASA отслеживает астероид, который мчится к Земле на большой скорости. «2026 CC» величиной около 30 метров приближается к Земле, пролетая на расстоянии чуть больше расстояния до Луны.