"Все, что не спряталось, запеклось": ученые объяснили, как на самом деле погибли динозавры

Как вымерли динозавры / © Twitter/raghuramcbz

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Динозавры погибли в адской «печи», созданной горячим облаком пыли после удара астероида о Землю 66 миллионов лет назад. К такому выводу пришли ученые из Университета Пердью, когда закончили исследовать глобальные последствия катастрофы. Так, по версии исследователей, динозавры вымерли от адской температуры и огня.

Об этом пишет The Telegraph.

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Ад на Земле: ученые выяснили, что уничтожило динозавров после падения астероида

Когда космический объект размером с Эверест врезался в планету Земля на скорости около 72 000 км/ч, он мгновенно испарил все на своем пути и вызвал пожар в радиусе более 1400 километров. В воздух поднялось более 1000 кубических километров пород.

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Часть из них сконденсировалась в мелкие каменные капли — сферулы, которые начали массово выпадать на Землю. Они еще больше накаляли атмосферу.

Главной причиной массового мора динозавров стал гигантский пласт пыли, который сработал по принципу крышки на кастрюле: он плотно накрыл планету и не давал тепловому излучению выходить в космос.

«Все, что не могло как-то спрятаться — под землей или под водой — запеклось или зажарилось», — говорит эксперт по атмосферным наукам, доктор Александрия Джонсон.

После вычисления физических свойств пылевого облака, ученые обнаружили, что оно оказалось почти непроницаемым для тепла. Животные на поверхности получили дозу теплового излучения, в 17 раз превышающую смертельную для человека.

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Температура была настолько высокой, что загорались трава, хвоя и мох. Земля превращалась в сплошное пепелище.

Профессор Брэндон Джонсон с кафедры наук о Земле, атмосфере и планете в Университете Пердью рассказал, что облако пыли закрыло излучение тепла, поэтому поверхность планеты и все на ней будто жарились на углях. Именно это убило динозавров и всех других древних животных.

Ранее считалось, что основными факторами вымирания были цунами и многократное похолодание из-за блокировки солнечного света. Но новые данные свидетельствуют: для большинства видов апокалипсис произошел гораздо быстрее. Спастись удалось только птичьим динозаврам, а также животным, которые спрятались под землей или в воде.

Доказательство того, что расплавленные породы дождем спадали на Землю, ученые уже находили раньше — микроскопические сферулы обнаруживали даже в жабрах ископаемых рыб. Нынешний расчет показал, что именно этот слой пыли годами удерживал смертоносное тепло у поверхности.

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Динозавры: последние новости

Напомним, ученых долгое время удивляло отсутствие водных или морских динозавров. Разгадать эту загадку помогло изучение черепов спинозавров — гигантских хищников с плотными костями, хвостом-веслом и зубами для ловли рыбы, что указывало на их полуводный образ жизни.

Исследователи обнаружили на черепах поздних видов спинозавридов специфические углубления и каналы над глазом с протоком в ноздри. Они соответствуют расположению соляной железы, которая, по аналогии с современными морскими птицами и игуанами, позволяла фильтровать и выводить из организма смертельно опасный избыток соли. Это классический пример конвергентной эволюции для выживания во время охоты в воде.

Палеонтолог Андреа Кау подчеркнул, что эти железы были скрыты под кожей и не меняли внешность животного, но позволили связать строение костей с диетой динозавра. Авторы исследования подводят итоги: большинство других динозавров так и не покорили океаны из-за анатомической несовместимости их черепов с подобными солевыводящими системами.

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