Все гораздо сложнее: внутри ядра Земли обнаружили ранее скрытую структуру

Исследователи считают, что эта находка перевернет понимание, как устроена наша планета.

Ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли может состоять из двух отдельных слоев.

Об этом пишет Science Alert.

Традиционно считают, что Земля имеет четыре основных слоя: кору, мантию, наружное и внутреннее ядра. Но это утверждение может оказаться неточным. Теперь геофизики предполагают, что все гораздо сложнее.

Исследователи проанализировали многолетние данные наблюдений и подсчитали, что горячее внутреннее ядро с температурой более 5 000 °С составляет всего 1% от общего объема Земли, а сейсмические волны изменяют свои свойства, проходя через разные части планеты. Ученые предполагают, что кристаллы железа, из которых состоит внутреннее ядро, имеют разное структурное расположение. Но это утверждение требует дальнейших исследований.

Новое открытие может объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не согласуются с текущими моделями строения Земли. Международная группа исследователей также обнаружила, что внутреннее ядро Земли могло недавно остановиться и изменить направление вращения.

По словам сейсмолога Сяодуна Сонга из Пекинского университета, это явление влияет на магнитное поле и вращение Земли, а также процессы на поверхности планеты и климат.

Ученые представляют самую таинственную часть Земли как жесткую сферу диаметром около 2400 километров.

Ядро расположено слишком глубоко для прямого исследования, поэтому ученые изучают, как сейсмические волны проходят через этот объект. Это позволяет понимать его состав.

Ученые определили, что ядро преимущественно состоит из железа, составляющего примерно 85% веса, и никеля — около 10%.

Состав остальных 5% пока не установлен. Ученые допускали, что это может быть углерод или кислород. Предполагали, что это может быть и кремний.

Ранее астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике.

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